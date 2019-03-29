Раскрыты сроки готовности российского "Охотника"

Летные испытания российского тяжелого ударно-разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) С-70 "Охотник" начнутся в 2019 году, сообщил РИА Новости высокопоставленный представитель оборонно-промышленного комплекса на выставке LIMA 2019.

"Первые летные испытания пройдут в этом году и продлятся от одного до трех лет, в зависимости от результатов", — сказал источник.

По словам собеседника, в испытаниях планируется использовать несколько уже созданных опытных образцов С-70 "Охотник".

15-я Международная выставка авиационно-космической и военно-морской техники LIMA 2019 проходит с 26 по 30 марта в Лангкави (Малайзия).

В феврале сообщалось, что взлетная масса С-70 "Охотник" составит 25 тонн, из которых 2,8 тонны придется на вооружение. Размах крыла беспилотника — 19 метров, длина машины — 14 метров. На низкой высоте дрон должен развивать сверхзвуковую скорость 1,4 тысячи километров в час, дальность полета составит пять тысяч километров.

В январе в сети появилась первая фотография "Охотника".

В декабре 2018 года заместитель министра обороны России Алексей Криворучко сообщил, что первый полет "Охотника" состоится весной 2019 года.

В ноябре того же года "Охотник" совершил первый пробег по взлетно-посадочной полосе Новосибирского авиационного завода, достигнув скорости 200 километров в час.

Дрон в июле 2018 года был назван прототипом российского истребителя шестого поколения.

В США российскую разработку посчитали выдумкой.

В июне 2018 года "Охотник" впервые выкатили под открытое небо.

Сведения о разработке "Охотника" появились в 2012 году. Утверждалось, что одноименная научно-исследовательская работа по созданию ударного БПЛА ведется "Сухим" и "МиГ".