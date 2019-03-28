Более 500 военнослужащих приняли участие в боевых стрельбах из танков и БМП в Подмосковье

Танк Т-80 на железно-дорожной платформе воинского эшелона, отправляющегося из Наро-Фоминска в район оперативно-стратегического учения "Запад-2009".

В учениях задействовали более 150 единиц военной техники

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Танкисты и мотострелки провели боевые стрельбы на полигоне Головеньки в Московской области. В них приняли участие более 500 военнослужащих, сообщает в среду пресс-служба Западного военного округа.

"На полигоне Головеньки Кантемировской танковой дивизии Западного военного округа более 500 военнослужащих провели боевые стрельбы из танков Т-80, боевых машин пехоты БМП-2 и бронетранспортеров БТР-82А и применили беспилотные летательные аппараты "Орлан-10" в рамках подготовки к контрольным проверкам за зимний период обучения", - говорится в сообщении.

Согласно задумке, военнослужащие противостояли "кочующим отрядам условных боевиков".

Тренировки проходили с учетом боевого опыта, который командование получило в последних вооруженных конфликтах.

Всего было задействовано более 150 единиц вооружения и военной техники. Боевые стрельбы велись на расстояния до 2,2 км в разное время суток.