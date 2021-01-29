Боевое знамя вручат Первой танковой армии ЗВО в феврале



152-мм пушка-гаубица Д-20 механизированной колонны войск Западного военного округа (ЗВО).

Источник: © РИА Новости / Алексей Даничев 152-мм пушка-гаубица Д-20 механизированной колонны войск Западного военного округа (ЗВО).Источник: © РИА Новости / Алексей Даничев

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Боевое знамя личному составу вновь сформированной Первой гвардейской танковой армии Западного военного округа планируется вручить в подмосковной Баковке 3 февраля, сообщил РИА Новости в пятницу начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.

Первая танковая армия впервые была сформирована в ходе Великой Отечественной войны 30 января 1943 года. Боевое крещение получила на Курской дуге, где нанесла поражение частям моторизованной дивизии "Великая Германия", танковых дивизий "Мертвая голова", "Адольф Гитлер", "Рейх". После окончания войны армия осталась на территории Германии. С 1992 года объединение дислоцировалось под Смоленском. В 1998 году оно было расформировано. Первая гвардейская танковая армия была воссоздана в соответствии с указом президента России в 2014 году.

"В подмосковной Баковке 3 февраля планируется торжественная церемония вручения личному составу Краснознаменной Первой гвардейской танковой армии Боевого знамени. Новому объединению такого уровня главный символ воинской части вручается впервые в современной истории Вооруженных сил РФ", - сказал Мугинов.

Он отметил, что в состав этого гвардейского объединения ЗВО входят танковые, мотострелковые, артиллерийские, ракетные, зенитно-ракетные соединения и воинские части, в том числе - подмосковные гвардейские Таманская и Кантемировская дивизии.

"В настоящее время по своему боевому составу - это уникальное объединение в Сухопутных войсках. Сформированные органы управления и структура армии позволяют качественно решать возложенные задачи, эффективно организовывать повседневную деятельность и планировать боевое применение войск", - подчеркнул представитель ЗВО.

По его словам, новейшая учебно-материальная база позволяет военнослужащим совершенствовать уровень подготовки на динамическо-статических тренажерах боевой техники и компьютерных мишенных комплексах.

Оборудование и возможности полигонов позволяют не только проводить учения различного масштаба, но и крупные международные мероприятия, добавил Мугинов.

На вооружении Первой гвардейской танковой армии находятся современные образцы военной техники: оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", танки Т-80 и Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортеры БТР-82АМ.