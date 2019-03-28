Ту-22М3 выполнили ракетные пуски на учениях в Астраханской области

ПОЛИГОН АШУЛУК (Астраханская обл.), 27 мар – РИА Новости. Экипажи бомбардировщиков дальней авиации Ту-22М3 выполнили пуски управляемых ракет в ходе учений на полигоне Ашулук, сообщили в среду журналистам в пресс-службе Минобороны.

Эпизод учений прошел в рамках совместной воздушно-огневой конференции с участием представителей военного ведомства Белоруссии.

"В розыгрыше практического эпизода было задействовано более 40 экипажей оперативно-тактической, дальней и армейской авиации ВКС России, включая самолеты Ту-22М3, Су-35С, Су-34, Су-24М, МиГ-29СМТ, Су-25СМ, вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-35М", - сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, самолеты и вертолеты выполнили пуски управляемых и неуправляемых ракет, бомбометание и стрельбу из авиационных пушек по наземным целям в составе штатных пар и звеньев.

В министерстве уточнили, что авиация применялась на высотах от 200 до тысячи метров. Экипажами ВКС были также отработаны задачи преодоления системы ПВО условного противника, завоевания господства в воздухе, уничтожения воздушных целей, прикрытия войск с воздуха, противовоздушного боя и ближнего маневренного воздушного боя пара на пару.