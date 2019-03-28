Открыт прием заявок на пятую национальную премию "Приоритет"

Оргкомитет главной премии России в области импортозамещения "Приоритет" объявляет о приеме заявок на участие в пятом ежегодном конкурсе.

В юбилейный, 2019 год, организаторы мероприятия - Некоммерческое партнерство "Центр общественных связей" для участников-компаний, успешно работающих в области замещения импортных товаров и услуг, подготовили пять значимых и важных новинок:

1. Новый масштаб. Больше номинаций и специальных призов. Усиленная рекламная и PR-кампания премии. Яркая и незабываемая торжественная церемония награждения.

2. "Приоритет. Регион". Впервые в нескольких российских субъектах при поддержке местных администраций пройдет конкурс "Приоритет. Регион", где будут объявлены региональные компании-лидеры в области импортозамещения.

3. Пресс-туры "Открытая экспертиза". Продолжится инициатива прошлого года по организации пресс-туров, и увеличится их количество на предприятия, которые участвуют в конкурсе и заинтересованы в продвижении своих товаров и услуг. Формат публичной экспертизы заинтересовал не только журналистов федеральных и региональных СМИ, но и наших экспертов.

4. Пресс-центр премии. Расширение функций Оргкомитета. Медийная поддержка не только самого конкурса, но и деятельности всех его участников. Повышение уровня информированности общества об успехах в области импортозамещения. Конкурс среди журналистов и блогеров.

5. Без организационного взноса. Участие в конкурсе и раньше было бесплатным, а сейчас отменен и организационный взнос за рассмотрение заявки. Для высококачественной конкурентоспособной продукции - вход свободный!

Участниками конкурса "Приоритет-2019" могут стать компании любой формы собственности и организационной структуры: как крупные корпорации, так и средние и малые предприятия, выпускающие импортозамещающую продукцию. Экспертный Совет оценит вклад каждого заявителя в области замещения импортных товаров и услуг по 24 номинациям основных отраслей российской экономики: машиностроения и сельского хозяйства, оборонной, металлургической и фармацевтической промышленности, электроники, химической и легкой промышленности, туризму и другим.

Ознакомиться с правилами конкурса и заполнить заявку до 30 сентября 2019 года можно на официальном сайте премии: http://prioritetaward.ru/participate. Торжественная церемония награждения номинантов и лауреатов состоится в ноябре.

О премии "Приоритет"

Первая и единственная национальная премия в области импортозамещения и экспорта "Приоритет" учреждена в 2015 году НП "Центр общественных коммуникаций".

Её цель – содействовать активному развитию импортозамещения в России, повысить авторитет национальных производителей, увеличить спрос на отечественные продукты и технологии.

Генеральный информационный партнер – ТАСС. Организатор – КГ "Деловая Лига".

Контактная информация для СМИ:

Галина Емельяненко,

директор по коммуникациям

Национальной премии в области импортозамещения "Приоритет"

mob: +7 (985) 7746251, e-mail: [email protected]