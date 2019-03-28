"Русские витязи" запланировали пересесть на другие самолеты

Авиационная группа высшего пилотажа ВВС "Русские витязи" могут пересесть с Су-30СМ на другие самолеты.

"Планы есть, но говорить о них преждевременно, я бы не хотел", – сказал командир группы Андрей Алексеев на выставке LIMA-2019, передает ТАСС.

По его словам, авиагруппа постоянно придумывает новые фигуры высшего пилотажа, чему способствует сверхманевренность истребителей Су-30СМ.

"Сейчас мы что-то повторяем, что-то придумываем новое. Некоторым связкам фигур, сочетанию фигур мы еще названия даже не придумали", – отметил Алексеев.

Комплекс фигур обновили для участия в авиашоу в Малайзии, поскольку каждая группа пытается показать себя с лучшей стороны, подчеркнул летчик. Главное, по его словам, не экспериментировать в ущерб безопасности.

В составе ВКС и морской авиации ВМФ находится более сотни истребителей Су-30СМ, которые предназначены для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника, уничтожения воздушных, наземных и морских целей.

Ранее сообщалось, что экипажи авиагруппы "Русские витязи" прибыли в Малайзию для участия в международном авиасалоне LIMA-2019, который проходит с 26 по 30 марта на острове Лангкави в Малайзии.

В ходе выставки LIMA-2019 было сделано заявление, что Индонезия планирует закупку бронетранспортеров для морской пехоты БТ-3Ф. А страны Юго-Восточной Азии заинтересовались российскими подлодками.

Евгения Шестак