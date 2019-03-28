The National Interest (США): американская система ПРО в ходе испытаний сбила межконтинентальную баллистическую ракету

Агентство по противоракетной обороне США заявило об успешном перехвате ракеты-мишени класса МБР во время первого испытательного «залпа» армейских наземных систем. Однако у специалиста по ракетному вооружению есть сомнения: «Испытания проводились в обстановке секретности... Их назвали успешными, но на основе доступной информации мы не можем сказать, насколько высоко была установлена планка успеха».

Однако есть основания сомневаться, что мартовские испытания противоракетной обороны были вполне успешными, как утверждают военные.

25 марта 2019 года Агентство по противоракетной обороне США заявило об успешном перехвате ракеты-мишени класса МБР во время первого испытательного "залпа" армейских наземных систем противоракетной обороны.

Два года назад Агентство по противоракетной обороне впервые объявило о перехвате межконтинентальной баллистической ракеты средствами наземной ПРО. Но есть причины, по которым к этому заявлению от 2017 года следует относиться скептически. Точно так же, вопреки утверждениям военных, есть основания сомневаться, что испытания 2019 года прошли успешно.

Пуск ракеты-мишени был произведен с испытательного полигона имени Рейгана на атолле Кваджалейн в Тихом океане. Слежение за целью осуществлялось с помощью аппаратуры обнаружения и наблюдения космического, наземного и морского базирования. В шести тысячах километров от места пуска мишени с базы ВВС Ванденберг в Калифорнии ракетчики запустили две ракеты-перехватчика длиной 15 метров.

Головные части отделились от ракет на большой высоте в земной атмосфере. Там, на границе с открытым космосом, они встретили свою цель.

"Эти испытания стали первым залповым пуском по представляющей угрозу межконтинентальной баллистической ракете. Перехват был осуществлен двумя противоракетами наземного базирования - ведущей и ведомой", - говорится в сообщении агентства ПРО.

Ведущая ракета поразила боевой блок баллистической ракеты, выполнив поставленную задачу. Ведомая ракета оценила результаты поражения, и не найдя никаких боевых головных частей, выбрала следующую "наиболее опасную цель" и нанесла по ней удар, как и планировалось.

"Это был первый залповый пуск противоракет наземного базирования с целью перехвата сложной и представляющей большую угрозу межконтинентальной баллистической ракеты-мишени, и это для нас очень важный этап, - заявил директор Агентства по противоракетной обороне США Сэмюэл Гривз (Samuel Greaves). - Система сработала штатно, и результаты испытаний свидетельствуют о практической применимости доктрины залпового пуска в рамках ПРО".

Однако ракетный специалист из массачусетского Союза обеспокоенных ученых Лора Грего (Laura Grego) высказала свои сомнения. "Испытания проводились в обстановке секретности, причем секретности было гораздо больше, чем в прежние годы, - сказала она, выступая на Национальном общественном радио. - Их назвали успешными, но на основе доступной информации мы не можем сказать, насколько высоко была установлена планка успеха".

Испытания 2017 года точно так же проводились в тайне. Агентство ПРО отказалось сообщить, с какой скоростью во время испытаний летела ракета-мишень. Высокая скорость реальных межконтинентальных баллистических ракет - это одна из главных причин, по которой их трудно перехватить. Ракета межконтинентальной дальности может лететь со скоростью в 20 раз выше скорости звука.

Накануне испытаний 2017 года Грего изучила расстояние, которое должны были преодолеть две испытательные ракеты, а также скорость их полета, и пришла к выводу, что ракета-мишень полетит значительно медленнее настоящей МБР.

Если это так, и Пентагон проводит испытания своей ПРО против медленных целей, значит, американские военные не знают, действительно ли их система противоракетной обороны эффективна. Наземная ПРО - это единственная система, которая способна сбивать межконтинентальные баллистические ракеты.

"Щит" наземной системы противоракетной обороны состоит из 40 ракет-перехватчиков, размещенных в Форт-Грили на Аляске, и четырех на базе Ванденберг. Пентагон в предстоящие несколько лет планирует развернуть еще 20 наземных противоракет.

Однако Грего предупреждает, что чрезмерно полагаться на эту систему не следует. "Мы не должны считать, что наземная ПРО является надежной оборонительной системой и мощным фактором сдерживания, - сказала она, выступая на радио. - В реальном мире она не обеспечивает защиту".

Несмотря на сохраняющиеся сомнения по поводу эффективности развернутой системы ПРО, военные намерены включить в состав американского противоракетного щита новые и в равной степени непроверенные системы. В начале 2019 года ВМС США объявили о том, что скоро они проведут испытания собственной ракеты-перехватчика SM-3 против МБР-мишени.

Во время испытаний SM-3 могут возникнуть те же самые проблемы, которые осложнили испытания системы ПРО наземного базирования. Чтобы проверить характеристики и эффективность этой системы, ракета-мишень должна лететь на такой же скорости, как и настоящая межконтинентальная баллистическая ракета.

Россия, например, не намерена рисковать. В 2018 году российский президент Владимир Путин приказал ускорить разработку новой гиперзвуковой ядерной ракеты "Авангард", боевой блок которой развивает скорость 20 махов. Эта ракета летит ниже, чем МБР, что дает ей возможность преодолевать системы ПРО морского и наземного базирования, чьи ракеты действуют на очень больших высотах.

Дэвид Экс (David Axe)

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