Новая гонка вооружений

Путин решил ответить США на запуск крылатой ракеты

На оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности президент России Владимир Путин обсудил проведенный 18 августа Соединенными Штатами испытательный пуск крылатой ракеты наземного базирования, характеристики которой, заявленные американской стороной, запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Глава государства отметил, что испытания ракеты с запрещенными соглашением характеристиками состоялись всего лишь через 16 дней после завершения инициированной Вашингтоном процедуры его денонсации, потому не могли быть импровизацией, а стали очередным звеном в цепи давно планировавшихся и осуществлявшихся ранее мероприятий.

Симметричный ответ

Президент напомнил, что испытанная ракета поразила цель на расстоянии свыше 500 километров, а для ее запуска использовалась универсальная пусковая установка Мark-41. "Мы неоднократно указывали, что размещение американцами таких пусковых установок на суше, на базе ПРО (противоракетной обороны — прим. "Ленты.ру") в Румынии, и их предстоящее размещение в Польше являются прямым и существенным, грубым нарушением Договора о ракетах средней и меньшей дальности", — сказал глава государства.

Путин обратил внимание присутствующих на официальную позицию Вашингтона, согласно которой наземные Mark-41 якобы не способны производить пуски крылатых ракет морского базирования Tomahawk. "Теперь факт нарушения налицо", — отметил президент, задавшись вопросом о том, будут ли в действительности в Румынии и Польше размещены системы ПРО или же там окажутся "ракетные ударные комплексы достаточно большой дальности".

Кормовая установка вертикального пуска Мark-41 Источник изображения: Фото: Wikipedia

Глава государства отметил, что российская сторона и ранее располагала сведениями о том, что США "длительное время занимаются созданием запрещенного по ДРСМД оружия", и неоднократно указывала на это своим партнерам. Президент отметил, что сложившаяся ситуация означает, что Вашингтон сознательно инициировал кампанию о якобы несоблюдении Москвой данного соглашения, таким образом прикрывая собственные работы, проводимые в нарушение ДРСМД. "Американские политики весьма высокого ранга и уровня заявляют, что размещение новых систем может быть начато с Азиатско-Тихоокеанского региона, но и это затрагивает наши коренные интересы, ведь все это находится вблизи российских границ", — сказал Путин.

Президент добавил, что Россия не собирается втягиваться в затратную и разрушительную для экономики гонку вооружения, а разработка "систем новейшего оружия была вызвана и, можно сказать, спровоцирована односторонним выходом Соединенных Штатов Америки из Договора по ограничению систем противоракетной обороны в 2003 году". Глава государства поручил министерству обороны, министерству иностранных дел и другим профильным ведомствам проанализировать угрозы, создаваемые для России последними действиями США, и "принять исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа".

Запрещенное испытание

Летные испытания крылатой ракеты наземного базирования Министерство обороны Соединенных Штатов провело на острове Сан-Николас у побережья Калифорнии (США) 18 августа в 14:30 по тихоокеанскому летнему времени (19 августа в 00:30 мск). Тестируемая ракета покинула наземную мобильную пусковую установку и точно поразила цель на расстоянии более 500 километров. Собранные в ходе испытательного пуска данные Пентагон запланировал использовать для развития будущих программ ракетных вооружений средней дальности. Таким образом США протестировали оружие, которое считалось запрещенным ДРСМД, прекратившим по инициативе американской стороны свое существование 2 августа.

Из представленных Пентагоном фотоматериалов и заявлений официальных лиц следует, что запущенное 18 августа с наземной мобильной платформы оружие представляет собой крылатую ракету морского базирования RGM/UGM-109E Tomahawk Land Attack Missile (TLAM Block IV) Военно-морского флота (ВМС) США. Данное обстоятельство не скрывается официальными лицами в Вашингтоне, однако там же уверяют, что объекты ПРО Aegis Ashore в Румынии и Польше сконфигурированы только для запуска оборонительных противоракет RIM-161 Standard Missile — 3 (SM-3), а не TLAM.

Американская сторона неоднократно призывала к необходимости включения в действующие или будущие соглашения перспективных российских вооружений и высказывала беспокойство касательно развития китайских вооружений, не фигурирующих в российско-американских договоренностях.

В мае заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и вопросам международной безопасности Андреа Томпсон сообщила, что российские ракетный комплекс "Авангард" с гиперзвуковым маневрирующим планирующим блоком и межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) РС-28 "Сармат" попадают под действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), тогда как гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал", малозаметная низколетящая крылатая ракета "Буревестник" глобальной дальности со сверхмощной малогабаритной ядерной энергоустановкой (ЯЭУ) и ядерный подводный беспилотный плавательный аппарат "Посейдон" в рамках того же соглашения отвечают американским критериям "нового вида стратегических наступательных вооружений".

Перечисленные вооружения вместе с боевым лазерным комплексом "Пересвет" представлены Путиным в марте 2018-го. Действие российско-американского ДСНВ, вступившего в силу в феврале 2011 года, истекает в феврале 2021-го.

Договор раздора

Советский Союз и Соединенные Штаты заключили ДРСМД в декабре 1987 года. Соглашение запрещало двум странам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и меньшей (от 500 до 1000 километров) дальности, а также обязывало ликвидировать соответствующие пусковые установки. В соответствии с договором Москва уничтожила ракеты средней дальности наземных комплексов РСД-10 "Пионер", Р-12, Р-14 и РК-55 "Рельеф", а также ракеты малой дальности наземных систем "Темп-С" и "Ока". Вашингтон снял с вооружения ракеты средней дальности MGM-31C Pershing II и BGM-109G Gryphon (Tomahawk наземного базирования), а также ракету малой дальности Pershing IA.

Комплекс "Искандер-М" с крылатой ракетой 9М729 Источник изображения: Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Начиная с 2014 года Москва и Вашингтон особенно активно стали обвиняли друг друга в нарушении ДРСМД, всякий раз называя любые упреки противоположной стороны в свой адрес необоснованными. Россия считает грубым нарушением действующих соглашений развертывание в Румынии и Польше пусковых установок Mark 41, которые способны запускать крылатые ракеты Tomahawk (дальностью до 2500 километров), достигающие практически любой цели на территории европейской части России. США обвиняют Россию в сокрытии истинных возможностей крылатой ракеты 9М729 комплекса "Искандер-М", утверждая, что наземная ракета имеет дальность действия до 5500 километров, а не 480 километров, как заявляет Минобороны России.

Олег Иванов