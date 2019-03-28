Пентагон предлагает отправить на металлолом авианосец "Гарри Трумэн"

Гордость США - атомный авианосец "Гарри Трумэн" может быть списан на два десятилетия раньше, чем планировалось, - в 2024 году.

Как заявили в ВМС США, отказ от дальнейшей эксплуатации корабля позволит сэкономить S30 млрд.

Пентагон внес поправки в предлагаемую на рассмотрение Конгрессу 30-летнюю кораблестроительную программу ВМС США, несмотря на то, что для перезарядки двух реакторов корабля уже заложены S 537 млн. По данным ВМС США, списание атомного авианосца позволит сэкономить до S 6,5 млрд до 2024 года и свыше 30 млрд - при отказе от дальнейшей эксплуатации "Гарри Трумэна" в последующие двадцать лет до истечения планового срока эксплуатации.

Высвободившиеся средства предлагается пустить на постройку двух новейших авианосцев класса "Джеральд Форд", на строительство которых ВМС США заключили 31 января 2019 года контракт с подрядчиками на сумму S 14,9 млрд со сроками поставки после 2030 года.

С выводом "Гарри Трумэна" из боевого состава США у американских ВМС останется 10 действующих авианосцев, при том, что расчетная потребность составляет 12 кораблей. В Пентагоне полагают, что десяти авианосцев вполне хватит для решения военных задач, которые могут возникнуть в обозримом будущем.