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28.03.2019
Интерфакс-АВН

Американский сенатор просит Помпео определить, стоит ли вводить санкции против Кубы, Венесуэлы и Никарагуа за ВТС с Россией

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Военнослужащая ВС Никарагуа
Участница команды Никарагуа перед началом репетиции международного этапа конкурса Танковый биатлон Армейских международных игр-2017 в Алабино.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

Вашингтон. 27 марта. ИНТЕРФАКС - Член комитета Сената по международным отношениям Роберт Менендез направил письмо госсекретарю США Майку Помпео. В нем он просит определить, должны ли правительства Венесуэлы, Кубы и Никарагуа столкнуться с обязательными санкциями США в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) за сотрудничество с Россией в сфере обороны.

"7 февраля 2019 года разведывательное управление министерства обороны представило в сенатский комитет по международным отношениям несекретный доклад (...). В докладе описывается сотрудничество в области безопасности между Российской Федерацией и Кубой, Никарагуа и Венесуэлой. Обращаюсь к вам с просьбой дать оценку того, может ли какая-либо из операций, описанных в докладе, привести к введению обязательных санкций в соответствии со статьей 231 Закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (П. Л. 115-44)", - говорится в письме Р.Менендеза.

Сенатор приводит для оценки три сделки между Россией и латиноамериканскими странами.

В частности, согласно докладу, Россия и Куба подписали кредитное соглашение на $50 млн в 2018 году для покупки российской военной техники и запасных частей.

В Никарагуа Москва поставила 15 бронетранспортеров БТР-70М, 50 танков Т-72 и двух транспортных самолетов Ан-26. Венесуэле в 2017 году было предоставлено 10 отремонтированных боевых вертолетов Ми-35м2.

"В дополнение к вашей оценке того, будут ли какие-либо из операций, указанных в докладе, включая конкретные операции, указанные выше, подпадать под санкции в соответствии с CAATSA, я прошу вас поделиться вашей общей оценкой того, имели ли место какие-либо санкционированные операции в засекреченной форме, если это необходимо, между Российской Федерацией и этими тремя странами", - заключает демократ.

Как сообщалось, в понедельник госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал "присутствие военных РФ в Венесуэле для поддержки незаконного режима Николаса Мадуро" и заявил, что "действия РФ усиливают напряженность в Венесуэле".

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на венесуэльского чиновника сообщило, что два военно-транспортных самолета прибыли из России в Каракас в эти выходные в рамках продолжающегося военного сотрудничества между двумя странами.

По его словам, российские военные прибыли в Венесуэлу, чтобы обсудить техническое обслуживание вооруженных сил страны и обучение военных, а также стратегические вопросы.

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  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Венесуэла
Куба
Никарагуа
Россия
США
Продукция
Ан-26
БТР-70
Ми-35
Т-72
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