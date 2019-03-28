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28.03.2019
Lenta.ru

Найден способ перехвата "Посейдона"

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Источник изображения: Фото: Salvatore Cavalli / AP

Самолеты противолодочной обороны (ПЛО) потенциального противника способны уничтожить российский ядерный беспилотный подводный плавательный аппарат "Посейдон", пишет в "Независимой газете" военный эксперт Максим Климов.

"Самолеты ПЛО обладают отличной оперативной и тактической маневренностью, имеют эффективные средства поиска и поражения, а потому применяемые по предварительному целеуказанию от средств освещения подводной обстановки являются главной и наиболее эффективной угрозой", — считает специалист.

По его мнению, "высокая точность выработки данных современными западными поисково-прицельными системами (ППС) обеспечивает точное применение как торпедного оружия (торпед Mk50, антиторпед ATT), так и ядерных глубинных бомб".

Эксперт уверен, что "еще с 1980-х годов рубежи ПЛО противника начинались фактически прямо от наших баз, и, соответственно, указанный взрыв произойдет прямо у наших берегов".

Согласно словам Климова, "крупные тяжелые многоцелевые боевые необитаемые подводные аппараты, в том числе с ядерной силовой установкой, безусловно имеют смысл", однако "ключевым их тактическим свойством должна быть скрытность".

В марте сообщалось, что "Посейдон" будет протестирован в "практическом варианте", что небезопасно.

В феврале Минобороны представило первое видео полигонных испытаний "Посейдона". Тогда же президент России Владимир Путин сообщил, что носитель беспилотника спустят на воду весной.

В марте 2018 года глава государства подтвердил существование ядерной торпеды. Впервые о разработке такого оружия, первоначально именовавшегося "Статус-6", стало известно в ноябре 2015 года.

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Страны
Россия
Продукция
P-8 Poseidon
Компании
Климов
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
Статус-6
Ядерный щит
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