Неуязвимость "Посейдона" – миф?

№2

Корректор 25.03.2019 12:26

Что опять? Так и не поняли? С точки зрения теории игр, вообще странное "изделие" и "стратегия". И заметьте в вики пишут:

The National Interest compiled several defense sources from General Electric experts[37][38] and they predicted low weight and compact gas-cooled nuclear reactor in the drone.[35] Technologically, it may be similar to the TEM nuclear propulsion project. This reactor has 1 Megawatt of electric power and it has weight about 7-20 tons. Vladimir Putin declared same weight of the reactor about 10 tons (100 times smaller than typical 1000 tons reactors in nuclear submarines)[36]

А все неизбежные следствия такого решения вы знаете.

Но дело даже не в этом. А в том, что может вам уже оставить личные амбиции? Если Климов прав, то лучше промолчать. Если правы вы, то не стоит поднимать шум и лучше промолчать.

Это ведь не вопрос "истины", а вопрос государственной безопасности и выживания общества.