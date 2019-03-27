Тайный план Израиля: что Нетаньяху предложил Путину и Трампу

Нетаньяху предложил Путину и Трампу план по урегулированию в Сирии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил президенту США Дональду Трампу план по урегулированию сирийского кризиса, пишут израильские СМИ. До Трампа этот план был показан президенту России Владимиру Путину, который проявил к документу интерес, говорится в материале. Сирийский план урегулирования Нетаньяху включает удаление иранских сил из региона.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил вывод иранских войск из Сирии с президентом США Дональдом Трамп и президентом России Владимиром Путиным, сообщает издание The Times of Israel со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

Согласно данным журналистов, Нетаньяху в ходе визита 25 марта в Вашингтон представил американскому лидеру план по урегулированию сирийского конфликта, подразумевающий вывод иранских военных из региона. Политики также договорились противостоять Ирану и его союзникам. Кроме того, премьер-министр подписал документ, признающий израильский суверенитет над Голанскими высотами, и снова поблагодарил Трампа за это решение.

Нетаньяху заявлял, что летит в Вашингтон, чтобы поговорить с Трампом о Голанах, о его исторической декларации и о Сирии.

"[Также поговорим] о продолжении давления на Иран, о санкциях, которые они восстановили и собираются ввести, о беспрецедентном сотрудничестве между нами в области безопасности и разведки", - добавил Нетаньяху.

Ранее Биньямин Нетаньяху изложил свой план российскому лидеру Владимиру Путину. Согласно информации The Times of Israel, президент России продемонстрировал заинтересованность предложением Нетаньяху. Сам же израильский премьер надеется, что обе стороны примут его план, в том числе и положение о выводе иранских войск из Сирии.

Израиль уже давно высказывал обеспокоенность влиянием Ирана на Ближнем Востоке.

"Самая большая угроза стабильности и безопасности региона - это Иран и его союзники. Мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы не допустить выполнения этой угрозы, чтобы не допустить того, о чем говорит Иран, который угрожает уничтожить нас, и мы будем продолжать действовать соответственно", - говорил Нетаньяху.

По этому направлению он легко сошелся с американским лидером, который ведет политику против Тегерана.

Решение Трампа о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами также вписывается в рамки негативного отношения этих государств к Ирану.

"В то время когда Иран стремится использовать Сирию в качестве платформы для уничтожения Израиля, президент Трамп смело признает суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Спасибо, президент Трамп!" - заявил Нетаньяху.

В конце февраля премьер-министр Израиля посетил Москву. В частности, Путин и Нетаньяху обсуждали вопросы безопасности на Ближнем Востоке, а также влияние Ирана в Сирии.

Впрочем, после встречи лидеров оставалось не ясно, произойдут ли какие-либо подвижки в ситуации вокруг присутствия Ирана в Сирии. The Times of Israel не сообщает, когда именно Нетаньяху представил свой план Владимиру Путину, однако это могло произойти в ходе его визита в Москву.

Между тем Россия и Иран в Сирии выступают как партнеры, но долгосрочные интересы Москвы и Тегерана в этой стране расходятся. Иран, главным образом, рассматривает Сирию как плацдарм для давления на Израиль.

Ранее экс-посол Израиля в России Цви Маген рассказал "Газете.Ru", что стороны могут достичь компромисса в этом вопросе. Он также отметил, что Россия уже предлагала США и Израилю минимизировать иранское присутствие в Сирии, однако стороны не пришли к соглашению. "Если кто-то делает такие предложения, это значит, что он может их реализовать, а, значит, возможности для компромисса есть", - считает экс-посол.

Судя по открытой части переговоров, в которой говорилось об израильтянах и россиянах, посещающих оба государства с туристическими целями, стороны смогли оставить позади кризисную ситуацию в отношениях, вызванную гибелью российского транспортного самолета Ил-20 в сентябре 2018 года.

Он был сбит силами ПВО Сирии, которые пытались атаковать самолеты израильских ВВС. В результате того инцидента погибли 15 российских военнослужащих.

Тегеран, в свою очередь, также негативно настроен по отношению к Израилю и США. Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что риск начала войны с Израилем очень высок.

По его словам, действия Израиля и США увеличивают вероятность такого развития событий. "Определенно, некоторые люди ищут войны... Израиль", - сказал Зариф.

Дипломат подчеркнул, что риск высок, и он будет только расти, если США и Израиль продолжат "закрывать глаза" на серьезные нарушения международного права.

Анна Юранец