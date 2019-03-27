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27.03.2019
Российская газета

Минобороны РФ: Погибшие в Сирии военные попали в засаду боевиков

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Война в Сирии
Война в Сирии.
Источник изображения: rg.ru

В Минобороны России подтвердили гибель в Сирии трех российских военных, которые месяц назад попали в засаду, устроенную террористами.

Вот что сообщили корреспонденту "РГ" в нашем оборонном ведомстве: "В конце февраля трое российских военнослужащих при возвращении в дневное время на автомобиле после выполнения задачи по организации доставки гуманитарной помощи в один из населенных пунктов в провинции Дейр эз-Зор попали в засаду группы боевиков. После завязавшегося боя наши военнослужащие пропали без вести. С момента поступления информации об их исчезновении, во взаимодействии с сирийскими органами безопасности, а также по другим каналам, проводилась непрерывная круглосуточная работа по поиску и установлению местонахождения военнослужащих. В результате осуществленного комплекса специальных мероприятий были установлены напавшие на автомобиль боевики, а также подтвержден факт гибели трех российских военнослужащих в ходе боя в конце февраля. В рамках совместной операции ВКС России и сил специальных операций группа из более 30 боевиков, причастная к нападению на автомобиль с российскими военнослужащими, уничтожена. Тела погибших военнослужащих доставлены в Российскую Федерацию".

Имена убитых в минобороны не разглашают. А просочившиеся в СМИ краткие сведения о них не всегда оказываются достоверными. Но сообщение о смерти майора Сухроба Каримова, который до командировки на Ближний Восток служил комбатом в 38-й гвардейской мотострелковой бригаде в Амурской области, к сожалению, имеет под собой основание. Каримов действительно был в "УАЗе", обстрелянном боевиками. Известно, что в свое время Сухроб окончил Военный университет в Москве, затем служил на российской 201-й базе в Таджикистане.

Имена погибших в Сирии не разглашают. А просочившиеся в СМИ сведения о них не всегда достоверны

В Сирию майора Каримова командировали дважды. Он хорошо знал арабский язык и мог в этой стране действовать не только как военный профессионал, но и как переводчик. По всей видимости, именно в этом качестве он и сопровождал гуманитарный груз в Аль-Маядин. Эта поездка оказалась для офицера и двух его попутчиков роковой.


Юрий Гаврилов

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
Сирия
Таджикистан
Компании
Минoбороны РФ
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