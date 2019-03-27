Россия задумалась о создании сервисного центра по обслуживанию Як-130 в Малайзии

Россия планирует создать в Малайзии сервисный центр по обслуживанию самолета Як-130 в случае его закупки. В будущем может быть рассмотрен вопрос локальной сборки самолета в стране. Об этом во вторник, 26 марта, сообщил президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь на выставке LIMA-2019 в Лангкави.

По словам Слюсаря, с премьер-министром Малайзии Махатхиром Мохамадом обсуждалась возможность индустриальной кооперации по этому уникальному самолету. "Здесь, в Малайзии, сервисный центр будет заниматься обслуживанием и ремонтом. Может быть, в дальнейшем рассмотрим какие-то варианты сборки самолета здесь", — цитирует президента ОАК телеканал "Звезда".

Он добавил, что в стране предполагается сделать региональный центр, который мог бы поддерживать всю группировку самолетов в регионе Юго-Восточной Азии.

Слюсарь отметил, что главе малайзийского правительства показали всю линейку производимых самолетов, но прежде всего — учебно-тренировочный самолет Як-130.

"Мы его поставили в этом регионе уже в Бангладеш, Лаос, Мьянму. Большой интерес самолет вызывает в Малайзии", — сказал президент ОАК.

Выставка LIMA-2019 проходит в Лангкави с 26 по 30 марта. Россия и Малайзия ведут переговоры о возможности закупи Як-130.

Ранее 26 марта корреспондент "Известий" сообщал, что истребитель F/A-18 малайзийских ВВС столкнулся с птицей во время показательного полета в ходе авиашоу LIMA-2019. Самолет успешно приземлился, пилоты не пострадали.