Эстонские военные будут штурмом "брать" Таллин

На территории бывшей Таллинской тюрьмы в период с 3 по 7 апреля пройдут "уличные бои", организованные эстонскими Силами обороны.

Об этом сообщает национальный новостной вещатель rus.err.ee со ссылкой на пресс-службы мэрии Таллина.

В учениях будут задействованы 200 военнослужащих боевой группы 1-й пехотной бригады НАТО, в которую входят также и солдаты бельгийской роты. Сообщается, что во время "уличных боев" будут использоваться ручное огнестрельное оружие и средства имитации (дымовые шашки, взрывпакеты, холостые патроны).

Силы обороны гарантируют безопасность жителям и рассчитывают на понимание с их стороны, так как в ходе учений будет достаточно высокий уровень шума.