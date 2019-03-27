Эстонские военные будут штурмом "брать" Таллин
Источник изображения: vpk-news.ru
На территории бывшей Таллинской тюрьмы в период с 3 по 7 апреля пройдут "уличные бои", организованные эстонскими Силами обороны.
Об этом сообщает национальный новостной вещатель rus.err.ee со ссылкой на пресс-службы мэрии Таллина.
В учениях будут задействованы 200 военнослужащих боевой группы 1-й пехотной бригады НАТО, в которую входят также и солдаты бельгийской роты. Сообщается, что во время "уличных боев" будут использоваться ручное огнестрельное оружие и средства имитации (дымовые шашки, взрывпакеты, холостые патроны).
Силы обороны гарантируют безопасность жителям и рассчитывают на понимание с их стороны, так как в ходе учений будет достаточно высокий уровень шума.
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