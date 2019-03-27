"Техмаш" представил на выставке военной техники бетонобойный снаряд

Неуправляемую авиационную ракету С-13-Т с двухмодульной проникающей осколочно-фугасной боевой частью представил концерн "Техмаш" на Международной выставке авиационно-космической и военно-морской техники LIMA 2019 в Малайзии.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Основной задачей новой ракеты является поражение авиационной техники противника, находящейся в железобетонных укрытиях, бетонных взлетно-посадочных полос, а также транспортно-десантных кораблей в прибрежной зоне. Боеприпас выпускает Новосибирский завод искусственного волокна (НЗИВ).

"С-13-Т способна насквозь пробивать до шести метров грунта или один метр железобетона, засыпанный грунтом на толщину 23 метра. Ракета может разрушить до 20 квадратных метров взлетно-посадочной полосы", - сообщил гендиректор новосибирского предприятия Рустам Исмайлов.

Глава концерна "Техмаш" Владимир Лепин отметил, что по сравнению с предыдущей версией (С-13) в новой ракете применяется боевая часть, состоящая из двух модулей с взрывателями, что позволяет повысить эффективность боеприпаса, значительно увеличить поражающее действие.