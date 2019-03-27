Имитация любого истребителя. Чем "умный" Як-130 превосходит зарубежных конкурентов

ТАСС — о возможностях учебно-боевого самолета России и его основных конкурентах на мировом рынке вооружений

На крупнейшем в Юго-Восточной Азии малайзийском авиасалоне LIMA 2019 представлен учебно-боевой самолет (УБС) Як-130. Сегодня в странах региона к нему повышенное внимание: российские машины уже поставляются в Бангладеш, Мьянму и Лаос. Есть интерес и со стороны Малайзии. Россия, в свою очередь, готова расширять возможности Як-130 в соответствии с пожеланиями заказчиков. В Азиатско-Тихоокеанском регионе имеются достойные конкуренты, но, по мнению военных экспертов, у нашего "Яка" весьма весомые аргументы.

Научит любого пилота

Як-130 — это наиболее функциональная, конкурентоспособная и привлекательная по цене-качеству машина своего класса. "Исходя из основных задач, которые ложились на создателей Як-130 (подготовка военных летчиков от первоначальной летной подготовки до боевого применения, приобретение навыков действий в самых сложных условиях полета, в том числе и действий при отказах авиационной техники и ошибках пилотирования и так далее), эти российские самолеты идеально подходят для продвижения на зарубежных рынках, прежде всего — в Азиатско-Тихоокеанском регионе", — такое мнение высказал ТАСС глава Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Як-130 на выставке LIMA 2019 Источник изображения: © Екатерина Елисеева/ТАСС

Як-130 (Mitten по классификации НАТО) разрабатывался в первой половине 1990-х годов в опытно-конструкторском бюро (ОКБ) имени Яковлева (ныне — в составе ПАО "Научно-производственная корпорация "Иркут" Объединенной авиастроительной корпорации, ОАК) при участии итальянской компании Aermacchi (впоследствии вошла в состав концерна Finmeccanica, ныне — Leonardo), которая вышла из проекта в 1999 году. Машина создавалась для замены в ВВС России учебно-тренировочных самолетов Aero L-39 Albatros чехословацкого производства.

Опытный образец впервые поднялся в воздух 25 апреля 1996 года, его пилотировал летчик-испытатель первого класса, Герой России Андрей Синицын. Самолет серийно строился на Нижегородском авиационном заводе "Сокол", а с 2009-го по настоящее время выпускается Иркутским авиационным заводом, который освоил производство на базе цифровых технологий и позже стал эксклюзивным поставщиком новых машин. В настоящее время весь комплекс работ по программе Як-130 выполняет корпорация "Иркут" (в составе ОАК).

Первый полет Як-130, 1996 год Источник изображения: © Владимир Яцина/ТАСС

Як-130 способен обучать военных летчиков на разных режимах полета и применения вооружений, характерных для самолетов четвертого и даже пятого поколений.

Речь идет о российских и зарубежных самолетах Су-30, МиГ-29, F-16, Rafale и Eurofighter Typhoon, а также F-22, F-35. То есть, по сути, учебные возможности нашей машины охватывают практически весь сектор современной боевой авиации Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа

Конечно, "почувствовать" настоящий истребитель все равно потом придется, но получить основы его управления, по мнению авиаспециалистов, Як-130 позволит. Самолет оснащен новейшими системами имитаций режимов боевого применения, а в случае необходимости Як-130 способен выполнять задачи штурмовика и уничтожать отдельные наземные и малоскоростные воздушные цели. Кроме того, машина неприхотлива в вопросе климатических условий эксплуатации и способна взлетать и садиться на грунтовых аэродромах.

Интегрированная цифровая система управления во взаимодействии с экипажем (два человека — пилот-инструктор и ученик) и бортовым оборудованием обеспечивает ручное и автоматическое пилотирование самолета. Кроме того, "интеллект" машины был усилен и другим высокотехнологичным оборудованием — лазерной бесплатформенной инерциальной навигационной системой БИНС-СП-1, которая предназначена для ориентации в пространстве, определения местоположения летательного аппарата, комплексной обработки и выдачи навигационной, пилотажной информации.

Благодаря электронике самолет мгновенно реагирует на команды пилота. Если обучаемый пилот не справляется с управлением, а инструктор в кабине по какой-то причине потерял дееспособность, Як-130 можно посадить по радиосигналу с земли.

Учебно-боевые самолеты Як-130 на МАКС-2015 Источник изображения: © Ладислав Карпов/ТАСС

Аэродинамическая схема Як-130 — двухдвигательный среднеплан с крыльевыми наплывами, размещенными под ними воздухозаборниками, с трехстоечным шасси. Особенности компоновки, высокомеханизированное крыло и цельноповоротный стабилизатор позволяют машине выполнять маневры на больших углах атаки. Так, летать на углах атаки до 40 градусов с изменением скорости от 200 до 800 км/ч — подобные режимы, по мнению специалистов, сегодня недоступны ни одному другому учебно-тренировочному самолету.

На девяти точках подвески "летающая парта" (такое ироничное название дали самолету журналисты) может нести широкий спектр авиационных средств поражения, в том числе ракеты класса "воздух-воздух" Р-73 (AA-11 Archer по классификации НАТО) с инфракрасными головками самонаведения, корректируемые авиационные бомбы КАБ-500Кр с телевизионной системой наведения, неуправляемые авиационные бомбы калибра до 500 кг, неуправляемые авиационные ракеты семейств С-8, (80 мм), С-13 (122 мм) и С-25, а также подвесные пушечные контейнеры с 23-мм автоматической пушкой ГШ-23Л (аналогичная пушка установлена на боевом вертолете Ми-35М).

Самолет также оснащен двумя контейнерами радиоэлектронного подавления. Комплекс управляемого и неуправляемого вооружения позволяет эффективно применять Як-130 в ходе обучения и при решении боевых задач.

Як-130 пилотажной группы "Крылья Тавриды" на международном конкурсе "Авиадартс-2016" Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС

Кстати, на Як-130 в период с 17 по 26 октября 2016 года проводилась серия рекордных полетов. Были установлены российские и мировые рекорды по скороподъемности на различные высоты с полезной нагрузкой и без нее в классе серийных турбореактивных самолетов наземного базирования с взлетной массой от 6000 до 9000 кг (подкласс C-1f по классификации Международной авиационной федерации).

Сегодня свыше 100 Як-130 используются в учебных центрах Минобороны России, в этом году поставки машин будут продолжены. В 2017 году сообщалось, что корпорация "Иркут" наращивает боевые возможности самолета Як-130, придавая ему функции легкого штурмовика. В частности, речь шла об установке на самолет лазерного дальномера, дополнительного радиосвязного оборудования и систем радиоэлектронной борьбы.

Конкуренты "умного Яка"

В настоящее время основными конкурентами Як-130 на мировом рынке вооружений является ряд учебно-тренировочных (УТС) и учебно-боевых самолетов (УБС) производства европейских и азиатских государств. В частности, Малайзия располагает самолетами семейства Hawk производства британской компании BAE Systems. По данным открытых источников, на вооружении страны состоит 10 УТС Hawk 108 и восемь легких истребителей Hawk 208.

Hawk 208 ВВС Малайзии Источник изображения: © M Radzi Desa/GFDL 1.2

В начале марта текущего года главнокомандующий ВВС этой страны Эффенди Буанг сообщил, что Hawk могут состоять на вооружении еще порядка десяти лет после прохождения ими необходимой модернизации. "Несмотря на то, что этим самолетам порядка 25 лет, усилиями ВВС Малайзии они стали вооружением, которое способно защитить безопасность воздушного пространства страны", — сообщил генерал малайзийской газете The Sun Daily. Более того, отметил Буанг, допускается закупка дополнительного количества УТС. "Разумеется, есть необходимость в закупке дополнительного количества этих самолетов (Hawk — прим. ТАСС), однако [объемы закупок] зависят от финансовых возможностей страны", — добавил главком. Вместе с тем расценивать его высказывание как намерение приобрести именно Hawk преждевременно.

В настоящее время наиболее современной модификацией Hawk является версия AJT (Hawk Advanced Jet Trainer, обозначение ВВС Великобритании — Hawk T2). Согласно данным BAE Systems, его максимальная взлетная масса составляет 9100 кг, полезная нагрузка — 3000 кг, максимальная скорость — порядка 1300 км/ч.

Серьезным конкурентом Як-130 на рынке стран Азиатско-Тихоокеанского региона является южнокорейский T-50 Golden Eagle — разработка концерна Korea Aerospace Industries (KAI). Как отмечает производитель, его уже закупили две страны — Таиланд (12 единиц) и Индонезия (16 единиц). На базе T-50 был создан легкий штурмовик, получивший обозначение FA-50. 12 таких самолетов поставлены Филиппинам.

T-50 Golden Eagle Источник изображения: © REUTERS/Tim Chong

Согласно данным KAI, максимальная взлетная масса T-50/FA-50 составляет 12,3 т. Самолет отличается сверхзвуковой скоростью (до 1700 км/ч) и способен применять (в боевой конфигурации) ракеты класса "воздух-воздух" AIM 9, неуправляемые авиабомбы Mk.82 и управляемые JDAM, а также управляемые ракеты класса "воздух-поверхность" AGM-65 и неуправляемые ракеты калибра 70 мм.

Серьезным игроком на мировом рынке учебно-боевых самолетов и главным конкурентом Як-130 является итальянский M-346 концерна Leonardo. Он также может поставляться в конфигурации УТС (M-346) и УБС (M-346FA). Его максимальная взлетная масса составляет 10 400 кг, боевая нагрузка — порядка 3000 кг, а максимальная скорость — 1075 км/ч. В боевой конфигурации машина способна применять различные ракеты класса "воздух — воздух" и "воздух — поверхность", а также управляемые и неуправляемые бомбы.

Aermacchi M-346 Источник изображения: © EPA/ETIENNE LAURENT

Однако немаловажную роль в превосходстве Як-130 над конкурентами играет его стоимость.

Экспортная стоимость Як-130 — в пределах $15 млн, что значительно ниже стоимости как его итальянского "клона" Aermacchi M-346, так и британского самолета Hawk, стоящих на вооружении ВВС Малайзии — стоимость этих машин превышает порог $30 млн. То же можно отнести и к южнокорейскому учебно-боевому T-50 Golden Eagle, который почти в два раза дороже российского самолета Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа

Как отмечалось выше, в 1993–1999 годах в разработке Як-130 участвовала итальянская компания Aermacchi, в результате чего, по воспоминаниям главного конструктора Константина Поповича, концепция самолета поменялась с учебно-тренировочной на учебно-боевую. Aermacchi вышла из проекта, получив документацию по самолету, и впоследствии представила свой самолет М-346 (первый полет был в 2004 году), похожий на Як-130. Российская и итальянская стороны договорились о разделении рынков сбыта.

Выбор в пользу Китая?

Согласно плану модернизации, опубликованному ВВС Малайзии летом прошлого года, в перспективе предполагается закупка трех эскадрилий УБС, при этом особый упор делается именно на боевые возможности самолетов. Точные данные о грядущих закупках авиатехники ВВС Малайзии не публикует, однако, опираясь на структуру ВВС страны, можно предположить, что речь идет о приобретении 18–30 самолетов. Учитывая текущий состав парка Hawk, Куала-Лумпур, вероятно, более заинтересован в приобретении учебно-боевых самолетов или легких истребителей-штурмовиков на их базе.

Однако стоит отметить, что Малайзия может отказаться от планов по приобретению европейских истребителей и сделать выбор в пользу Китая. Такое заявление 24 марта сделал премьер-министр страны Махатхир Мохамад. Таким образом Куала-Лумпур ответит Евросоюзу (ЕС), который намерен запретить поставки пальмового масла на рынки Европы. "Если ЕС не будет покупать наше пальмовое масло, то в ответ мы откажемся от их продукции", — приводит слова главы правительства издание "Нью Стрейтс таймс". Он также отметил, что "только что вернулся из Пакистана, где наблюдал за показательными полетами китайских истребителей".

Если нам придется закупать военные самолеты, думаю, что рассмотрим варианты из КНР. Думаю, что китайские технологии превосходят западные Махатхир Мохамад, премьер-министр Малайзии

Кстати, в 2000-х годах китайская компания Hongdu Aviation Industry Corporation совместно с ОКБ Яковлева разработала на базе Як-130 легкий штурмовик (учебно-боевой самолет) L-15 Falcon. Первый полет состоялся в 2006 году, и, оснащенный двигателями украинского производства АИ-222К-25Ф, он был принят на вооружение Китая как JL-10. Так что и тут без "российского следа" не обошлось. Однако выбор Малайзией данного образца маловероятен в связи с тем, что он является только учебно-тренировочным — какие-либо сведения о легком боевом самолете на базе L-15 отсутствуют.

Hongdu L-15 Falcon Источник изображения: © Xu Zheng/CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

Несомненно, российский Як-130 — лучший выбор по критерию "стоимость-эффективность" как для подготовки летчиков-истребителей, так и для выполнения боевых задач в различных локальных конфликтах, число которых за последнее время в мире только увеличилось.

Роман Азанов, Дмитрий Федюшко