Бундесвер начал модернизацию танков до версии Leopard-2 A7V

Бюджетный комитет бундестага одобрил финансирование в размере 25 млн. евро, которые пойдут на модернизацию немецких основных боевых танков "Леопард-2". Такая же сумма пойдет на закупку 155-мм боеприпасов для самоходной гаубицы PzH-2000.

Источник изображения: Пресс-служба Бундесвера

Основной боевой танк Leopard-2 A7V

101 Основной боевой танк Leopard-2 варианта A6M A2 и A6 должны быть доведены до уровня, аналогичного последней версии Leopard-2 A7V. Целью является адаптация к Leopard-2 A7V с точки зрения эксплуатации и логистики.

Весь цикл работ должен быть завершен до 2026-го года. Министерство обороны также заявило, что системы танков будут стандартизированы, чтобы сделать их более эффективными, повысить защиту и обеспечить возможность обмена экипажами.

О проекте модернизации имеющихся на вооружении Бундесвера танков заговорили около 3-х лет назад. На данный момент на вооружении немецкой армии состоит 225 танков, их число должно возрасти до 320.

В сентябре 2017-го года была опубликована информация о том, что компания Rheinmetall получила заказ на участие в модернизации 104 боевых танков Leopard 2. Судя по срокам поставки, озвученные транши были выделены на финансирование именно этой программы.

Гусеничные машины должны были быть доведены до уровня Leopard-2 A7V. Общая стоимость пакета модернизации и других услуг составила около 118 миллионов евро.

Rheinmetall модернизирует в общей сложности 68 Leopard 2 A4, 16 Leopard 2 A6 и 20 Leopard 2 A7 до современной версии A7V. Заказ включает в себя замену устаревшей системы управления огнем и панели управления компьютера, обновление программного обеспечения, а также установку нового безопасного для глаз лазерного дальномера. Также будет добавлено новое тепловизионное устройство.

Работа, которую проведет Rheinmetall, является частью проекта по уже озвученному увеличению количества Leopard 2 в рядах Бундесвера. В дополнение к уже упомянутым элементам модернизации, Rheinmetall также отвечает за поставку новой орудийной системы с улучшенными характеристиками L55A1. Ее оснастят 68 Leopard 2 A4.

Что касается орудия, то оснащенные новыми пушками танки смогут вести стрельбу следующим поколением бронебойных боеприпасов в диапазоне более высокого давления. По данным Rheinmetall, все 104 A7V Leopard-2 могут затем использовать новые программируемые многоцелевые боеприпасы DM11, которые уже были закуплены несколькими странами НАТО.

Первый переоборудованный серийный боевой танк Leopard 2 A7V будет поставлен к 2020 году. Непонятно, по какой причине разнятся первоначальные данные с текущими, однако другой информации о модернизации ОБТ в столь крупных объемах не поступало. Возможно, 3 танка были переоборудованы в рамках подготовки технологического процесса для массовой модернизации, что является обычной практикой.

Кроме того, Комитет по бюджету дал согласие на закупку около 32 тыс. снарядов калибра 155 мм для самоходной гаубицы PzH-2000. Снаряды будут поставлены к 2023 году восемью партиями.

Снаряды DM121 предназначены для более эффективной борьбы с обычными и легкобронированными целями, а также с объектами инфраструктуры на дальних позициях. Боеприпасы имеют решающее значение для оперативного развертывания гаубицы Panzer Howitzer 2000 рамках действия мобильных объединенных групп. Пополнение объёмов боеприпасов необходимо для восстановления истраченных снарядов и поддержания минимального запаса, необходимого согласно договору НАТО.