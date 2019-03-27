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27.03.2019
Деловая газета "Взгляд"

Сформирована морская бригада Росгвардии для охраны Крымского моста

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Источник изображения: Михаил Метцель/ТАСС

Оперативное построение войск Росгвардии завершено; сформирована специальная морская бригада в Керчи для охраны Крымского моста, заявил директор федеральной службы войск национальной гвардии России генерал армии Виктор Золотов.

Золотов сообщил, что "завершено оперативное построение войск, разработана нормативно-правовая база, регламентирующая служебно-боевую деятельность Росгвардии и, что не менее важно, гарантирующая правовую и социальную защиту военнослужащих и сотрудников", передает РИА "Новости".

Также в ходе реорганизации ведомства были созданы два новых округа войск национальной гвардии – Южный и Северо-Кавказский, а в субъектах России сформированы 83 территориальных органа ведомства.

Кроме того, "для обеспечения безопасности стратегически важного Крымского моста, соединяющего полуостров с Краснодарским краем, в Керчи сформирована специальная морская бригада".

Отмечается, что бригада располагает большим арсеналом средств, способных предотвратить любую диверсию как с суши, так и с акватории.


Наталья Ануфриева

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Россия
Компании
Росгвардия
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