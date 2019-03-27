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27.03.2019
Lenta.ru

Пентагон испытал две противоракеты

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Источник изображения: Фото: Reuters

В Калифорнии прошли успешные испытания американской системы противоракетной обороны. Об этом сообщили в Министерстве обороны США, передает Associated Press.

В ходе испытаний были запущены две противоракеты, перехватывающие межконтинентальные баллистические ракеты. Одна из них поразила головную часть учебного снаряда, а вторая уничтожила "следующий с точки зрения представляемой угрозы объект".

Отмечается, что испытания стали первым залповым пуском этих противоракет. Генерал-лейтенант ВВС США Сэмюэль Гривз отметил, что система "сработала именно так, как и задумывалось", и назвал ее "надежным средством против реальной угрозы".

В марте сообщалось, что Пентагон планирует провести испытания ракет, запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Речь идет о крылатой ракете с радиусом действия около одной тысячи километров, а также о баллистической ракете с дальностью три-четыре тысячи километров. Отмечается, что ядерного оружия на них не будет. Испытания первой ракеты пройдут в августе, а второй — в ноябре.

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Страны
США
Проекты
РСМД
Ядерный щит
ЯО
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