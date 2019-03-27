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27.03.2019
bmpd.livejournal.com

На Украине прошли испытания корректируемых боеприпасов MAM-L на турецких БЛА Bayraktar ТВ2

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Как сообщил 21 марта 2019 года украинский государственный концерн "Укроборонпром", приобретенные турецкие оперативно-тактические беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2, которые 20 марта успешно прошли испытания в небе Украины, вооружены высокоточными авиабомбами MAM-L от турецкой компании Roketsan. Эти и другие высокоточные боеприпасы были закуплены вместе с партией ударных беспилотников для украинских вооруженных сил.

Приобретенный Украиной для использования с турецких беспилотных летательных аппаратов Baykar Makina Bayraktar TB2 высокоточный малогабаритный боеприпас (бомба) Roketsan MAM-L (SMM) c лазерной полуактивной системой наведения (с) ГК "Укроборонпром"

MAM-L (Smart Micro Munition) - это специальный легкий управляемый боеприпас, разработанный для ударных беспилотников. Эта бомба оснащена высокоточной системой наведения по лазерному лучу и осуществляет планирующий полет к цели. Система наведения боеприпаса позволяет попадать с погрешностью не более одного метра.

Боевая эффективность MAM-L уже была доказана при применении Bayraktar TB2 вооруженными силами Турецкой Республики. Как доказал опыт турецкой армии, высокоточное наведение боеприпаса и относительно небольшая боевая часть позволяют использовать MAM-L против противника, который прикрывается гражданскими объектами, без риска для мирного населения.

Напомним, Bayraktar TB2 оснащен сверхмощной оптической станцией с тепловизором, благодаря которой операторы Bayraktar TB2 имеют возможность отслеживать противника даже на значительной глубине вражеских позиций и получать точные координаты цели в режиме реального времени. Эта информация позволяет оперативно наносить удары высокоточным вооружением, в частности современными украинскими ракетами "Нептун" и "Ольха".

Bayraktar TB2, который изготавливается турецкой компанией Baykar Makina, может находиться в воздухе в течение 24 часов с максимальной скоростью 110 км/ч. Он оснащен системой автоматического взлета и посадки, что значительно упрощает его эксплуатацию. При этом управление беспилотником осуществляется через закрытые каналы связи, которые надежно защищены от внешнего вмешательства и имеют эффективную защиту от средств радиоэлектронной борьбы.

Комментарий bmpd. Разработанный турецкой компанией Roketsan специально для использования с БЛА высокоточный малогабаритный боеприпас (бомба) MAM-L (SMM - Smart Micro Munition) массой 22 кг фактически представляет собой "обрезанный" вариант ПТУР Roketsan L-UMTAS (масса 37,5 кг,) с удалением секции ракетного двигателя и оснащением лазерной полуактивной системой наведения. Длина боеприпаса 1 м, калибр 160 мм. Боевая часть массой 10 кг может быть двух типов - осколочно-фугасная или тандемная кумулятивная. Заявляется, что при сбросе со значительной высоты дальность полета MAM-L превышает 8 км.

Приобретенный Украиной для использования с турецких беспилотных летательных аппаратов Baykar Makina Bayraktar TB2 высокоточный малогабаритный боеприпас (бомба) Roketsan MAM-L (SMM) c лазерной полуактивной системой наведения (с) ГК "Укроборонпром"

Один из приобретенных Украиной турецких разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов Baykar Makina Bayraktar TB2 (с) ГК "Укроборонпром"

Видео (с) ГК "Укроборонпром":

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  • В новости упоминаются
Страны
Турция
Украина
Компании
Roketsan
Укроборонпром
Проекты
БПЛА
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