Военные ожидают поступления истребителей пятого поколения Су-57 в ЮВО в 2020 году

Ростов-на-Дону. 25 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - Южный военный округ (ЮВО) получит первые истребители пятого поколения Су-57 в 2020 году, сообщает пресс-служба ЮВО со ссылкой на командующего армией ВВС и ПВО генерал-майора Николая Гостева.

"В текущем году авиационные части ЮВО пополнят более 350 выпускников летных вузов Минобороны России. Часть из них пройдет подготовку для пилотирования истребителей Су-57, спланированных к поставке в войска ЮВО в 2020 году", - говорится в сообщении.

Су-57 (перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации, ПАК ФА, Т-50) - российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого. Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО противника, осуществления мониторинга воздушного пространства на больших удалениях от места базирования, разрушения системы управления действиями авиации противника.