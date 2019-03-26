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26.03.2019
Интерфакс-АВН

Военные ожидают поступления истребителей пятого поколения Су-57 в ЮВО в 2020 году

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Истребители Су-57
Истребители Су-57.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

Ростов-на-Дону. 25 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - Южный военный округ (ЮВО) получит первые истребители пятого поколения Су-57 в 2020 году, сообщает пресс-служба ЮВО со ссылкой на командующего армией ВВС и ПВО генерал-майора Николая Гостева.

"В текущем году авиационные части ЮВО пополнят более 350 выпускников летных вузов Минобороны России. Часть из них пройдет подготовку для пилотирования истребителей Су-57, спланированных к поставке в войска ЮВО в 2020 году", - говорится в сообщении.

Су-57 (перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации, ПАК ФА, Т-50) - российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого. Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО противника, осуществления мониторинга воздушного пространства на больших удалениях от места базирования, разрушения системы управления действиями авиации противника.

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Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
Истребитель 5 поколения
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