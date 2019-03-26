Итальянцы выбирают партнёров для проекта истребителя шестого поколения

Ведущий аналитический центр Италии убеждает руководство страны как можно скорее присоединилась к британской программе истребителей будущего поколения Tempest. Однако следующим шагом, по мнению специалистов центра, должно стать объединение проекта с конкурирующей франко-германской инициативой.

Источник изображения: BAE Systems Air

Аналитический центр IAI в Риме в своей оценке состояния вооруженных сил Италии склоняется к тому, что правительство начнет готовиться к смене нынешнего авиапарка на перспективный в 2030-х годах, примерно тогда, когда прототип Tempest может подняться в небо.

О старте британской программы было объявлено летом прошлого года, когда Франция и Германия начали работу над своей собственной системой боевых самолетов Future. Такой расклад повышает вероятность того, что европейские соседи будут создавать конкурирующие системы, подобно параллельным разработкам Eurofighter, Rafale и Gripen.

Чтобы избежать подобной ситуации, в опубликованном на этой неделе документе IAI заявил:

среднесрочной перспективе программа Tempest должна объединиться с франко-германским проектом в интересах европейской обороны и стратегической автономии

В команде промышленных предприятий, принимающих участие в британской инициативе, уже активно работает итальянский авиационный холдинг Leonardo, во многом благодаря его крупномасштабной оперативной деятельности в Великобритании.

Заместитель министра обороны Италии Анжело Тофало призвал Рим стать национальным партнером в британском проекте, хотя Рим в целом настороженно относится к этой инициативе, так как она несет рост расходов правительства. Другими потенциальными партнерам являются Швеция и Голландия.

Скоро Италии придется выбрать одну из сторон, и своевременное решение имеет решающее значение, для того чтобы позволить Риму влиять на спецификации истребителей с самых первых шагов

- предупреждает аналитический центр.

В документе перечислены причины, по которым Италия найдет надежного партнера в Великобритании, сославшись на тот факт, что оба государства имели в составе ВВС "Торнадо" и Eurofighter и теперь переходят на F-35. Использование истребителя пятого поколения дает "обеим странам основу для взгляда на 6-е поколение в военном и промышленном плане", говорится в документе.

Авторы заявили, что Италия может иметь в проекте Tempest гораздо более сильное влияние, чем во франко-германской программе, что позволит Риму занять ключевую позицию в случае объединения программ.

Если же Рим согласился на вспомогательную позицию в франко-германском проекте, он, вероятно, станет партнером, интересы которого будут учитываться в последнюю очередь, а возможно, ими вообще пожертвуют ради будущего объединения с английским проектом

- говорится в документе.

Париж, в отличие от Лондона, обуславливает участие в проекте целым рядом требований, и в этом проекте будет мало места для удовлетворения запросов Италии. Другими словами, для Рима нахождение устраивающего всех компромисса с Парижем и Берлином и присоединение к франко-германскому проекту не является невозможным, но этот вариант является намного более сложным в реализации и маловероятным по сравнению с потенциальной сделкой с Лондоном.

Другой итальянский аналитический центр, Центр международных исследований, также опубликовал на этой неделе доклад о двух программах истребителей, а также призвал Италию присоединиться к Tempest.

Источник изображения: BAE Systems Air

Он предсказал сложные отношения между Парижем и Берлином, учитывая потребность Франции в такой функции как возможность будущего истребителя являться носителем ядерного оружия, а также в создании модификации для авианосца. Это две амбициозных задачи, интереса к которым Германия не разделяет.

Прежде всего, трудно не увидеть в обновленном французско-германском партнерстве желание сократить роль Рима в крупных оборонных инициативах Европы

- подчеркивается в докладе.

Документ IAI рекомендует содействовать возможному слиянию двух программ.

Если программы останутся раздельными, ни у одной из них не будет достаточного большого рынка, и нам нужно будет зависеть от неопределенного уровня экспорта

На прошлой неделе объединение двух программ также поддержал генеральный директор Leonardo.

Tempest будет открыт для участия других стран Я надеюсь, что к проекту присоединятся французы и немцы

- заявил он в комментарии итальянской прессе.