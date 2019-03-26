ВМС США закупают F/A-18 Super Hornet Block III вместо F-35C Lightning II

Военно-морские силы США заказали новые самолеты палубной авиации и это оказались не новейшие истребители пятого поколения F-35C, специально разработанные для американского флота. Как передает "Warspot" со ссылкой на пресс-службу компании Boeing, морская авиация США пополнится 78 новыми истребителями F/A-18 Super Hornet новейшей модификации.

Источник изображения: US.Navy

Как пишет издание, программа по созданию и техническому обслуживанию палубных истребителей Super Hornet была рассчитана на 25 лет и должна была завершиться в 2020 году. Однако значительное отставание в создании палубного истребителя пятого поколения F-35 позволило продлить продлить ее на еще какое то время. В 2017 году компания Boeing представила новейшую модификацию самолета - F/A-18 XT (Advanced Super Hornet), получившую в ВМС США название F/A-18E/F Super Hornet Block III.

Командование американского флота приняло решение о модернизации всего имеющегося парка F/A-18E/F Super Hornet до новой версии. Кроме того 21 марта этого года ВМС США подписали с Boeing новый контракт на постройку 78 новых истребителей F/A-18 Super Hornet Block III. Новые самолеты должны войти в строй палубной авиации до 2021 года. Стоимость контракта составила 4 млрд. долларов.

Boeing F/A-18 Hornet и его модификация F/A-18E/F Super Hornet состоят на вооружении ВМС США с 1983 года. Программой создания истребителей предусмотрено постепенное снятие их с вооружения, начиная с 2020 года и замена истребителями пятого поколения F-35C, предназначенными для применения на авианосцах США. Однако отставание программы создания нового самолета позволило "Супер-Шершням" продлить свою эксплуатацию еще на длительное время.