Роскосмос не планирует создавать стартовый стол для ракеты "Союз-5" на Восточном

Максимум, о чем идет речь, - стенд для испытаний первой ступени, сообщили в госкорпорации

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Роскосмос не планирует строить на космодроме Восточный стартовый стол под ракету-носитель (РН) "Союз-5" ("Иртыш"). Единственное, что там может появиться в рамках работ по созданию ракеты, - стенд для испытаний первой ступени, сообщили в понедельник ТАСС в Роскосмосе.

"Решения о строительстве стартового стола под "Союз-5" на космодроме Восточный нет. Максимум, что может быть создано, - стенд для испытаний первой ступени РН "Союз-5" (ее прожига - прим. ТАСС) в рамках создания ракеты сверхтяжелого класса. Такой стенд может быть создан в рамках инфраструктуры для ракет семейства "Ангара", - отметили в госкорпорации.

Россия разрабатывает ракету-носитель "Союз-5", которую планируется запускать с Байконура в рамках совместного с Казахстаном проекта "Байтерек". Казахстанская сторона отвечает за создание наземной инфраструктуры космического ракетного комплекса "Байтерек" путем модернизации имеющегося комплекса "Зенит-М".

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация рассчитывает начать строительство второй очереди космодрома Восточный в конце апреля - начале мая. Она предусматривает создание стартовых столов для семейства ракет "Ангара". Работы планируется завершить к 2023 году.