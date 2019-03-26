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26.03.2019
Военное обозрение

ТАКР "Адмирал Нахимов" получит новые пусковые установки для ракет

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Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов", проходящий ремонт и модернизацию на "Севмаше", получит унифицированные пусковые установки и сможет нести различные типы ракет. Об этом в интервью "Интерфаксу" рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Источник изображения: Севмаш

Отвечая на вопрос, получит ли после модернизации крейсер ударные ракеты "Калибр" и Циркон", Мантуров ответил, что в ходе модернизации корабль получит унифицированные пусковые установки, позволяющие применять различные типы ракет. Предположительно это будут УКСК 3С14, позволяющие применять все типы ракет "Калибр", "Оникс", "БраМос" и "Циркон". Он пояснил, что ремонт корабля идет по графику, Минобороны уже определилось по требованиям к крейсеру и составу его вооружения, определены сроки модернизации и объемы финансирования.

Ранее сообщалось, что ремонт "Адмирала Нахимова" будет закончен в 2022 году, корабль после модернизации будет обладать совершенно новыми тактико-техническими характеристиками, поскольку планом модернизации предусмотрена замена всех комплексов ракетного и артиллерийского вооружения.

Мы неприятно удивим наших "партнеров" количеством оружия, которое будет развернуто на крейсере в ходе модернизации

- заявил ранее глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, добавив, что на корабле точно будут размещены ракеты "Калибр", ЗРК "Полимент-Редут" и скорей всего гиперзвуковые "Цирконы".

"Адмирал Нахимов" проекта 1144 "Орлан" до 1992 года имел название "Калинин". Был заложен 17 мая 1983 года на Балтийском судостроительном заводе. 25 апреля 1986 года спущен на воду. 30 декабря 1988 года пополнил боевой состав ВМФ. 22 апреля 1992 года переименован в "Адмирал Нахимов".

Планируется, что сразу же после возвращения в строй "Адмирала Нахимова" на ремонт встанет однотипный "Петр Великий".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
PJ-10 Brahmos
Адмирал Нахимов
П-800 Оникс
Пётр Великий
УКСК
Циркон-С 3М22
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Севмаш
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Проекты
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Калибр КР
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