"Рособоронэкспорт": Россия снимает с себя ответственность за отремонтированные в Словакии вертолеты Ми-17В-5

ЦАМТО, 25 марта. АО "Рособоронэкспорт" информирует СМИ о том, что вертолеты Ми-17В-5 ВВС Афганистана отремонтированы словацкой компанией LOTN без участия российских специалистов и в нарушение российской нормативной правовой базы.

Российская сторона заявляет, что эксплуатация и ремонт авиационной техники должны осуществляться в установленном порядке по документации производителя и главного конструктора.

Сегодня руководство компании LOTN вводит в заблуждение своих партнеров и общественность относительно имеющихся у нее компетенций для ремонта военно-транспортных вертолетов Ми-17В-5, так как российская сторона не передавала компании LOTN ремонтную документацию для Ми-17В-5. Кроме того, источники и происхождение поставляемых компании LOTN запасных частей и агрегатов неизвестны, что еще больше увеличивает вероятность авиационного происшествия с вертолетами.

Таким образом, российская сторона снимает с себя ответственность за безопасность эксплуатации в Афганистане нелегитимно отремонтированных вертолетов Ми-17В-5.

Российская сторона по-прежнему заявляет о готовности продолжать диалог для поиска взаимоприемлемых условий сотрудничества.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".