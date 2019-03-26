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26.03.2019
ЦАМТО

Рособоронэкспорт представляет новинки экспортного каталога на выставке LIMA 2019

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Лима. Перу
Лима. Перу.
Источник изображения: © РИА Новости / Мария Ващук

ЦАМТО, 25 марта. АО "Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию Ростех) организует объединенную российскую экспозицию на 15-й Международной выставке авиационно-космической и военно-морской техники LIMA 2019, которая пройдет с 26 по 30 марта на острове Лангкави, Малайзия.

"Малайзия является традиционным партнером России в сфере военно-технического сотрудничества, объем которого за 25 лет составил около 2 млрд. долларов США. Сегодня отношения наших стран показывают положительную динамику и имеют устойчивые перспективы дальнейшего развития. Рособоронэкспорт активно работает по различным направлениям, в том числе по поставкам финальной продукции российского производства, послепродажному обслуживанию и модернизации ранее поставленной в Малайзию боевой авиационной техники. На выставке LIMA 2019 планируем провести ряд мероприятий, направленных на интенсификацию нашего сотрудничества с Министерством обороны и другими силовыми структурами страны", – заявил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

Рособоронэкспорт выступает организатором объединенной российской экспозиции, на которой представлено более 500 образцов продукции 9 головных компаний оборонно-промышленного комплекса страны, в том числе ПАК "ОАК", АО "Вертолеты России", АО "ОСК", АО "ОДК", АО НПО "Высокоточные комплексы", АО "НПК "Техмаш", ООО "Кронштадт" и АО "Судостроительный завод "Вымпел".

"Ростех традиционно участвует в Международной выставке авиационно-космической и военно-морской техники LIMA. Для нас это отличная возможность представить последние российские новинки и технологии на территории нашего давнего и надежного партнера, с которым мы планируем расширять взаимодействие. Уверен, что участие в LIMA 2019 даст новый стимул развитию нашего сотрудничества не только с Малайзией, но и со всем Азиатско-Тихоокеанским регионом" – отметил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов. "АТР является одним из ключевых рынков для Ростеха, на него приходится около 40% от всех поставок по линии Рособоронэкспорта".

На LIMA 2019 состоятся демонстрационные полеты учебно-боевого самолета Як-130, а 27 марта в 13:00 в помещении Industry Zone выставочного центра Mahsuri International Exhibition Centre Рособоронэкспорт совместно с ПАО "Корпорация "Иркут" проведет презентацию самолета Як-130 для журналистов.

В программе полетов выставки одним из главных участников будет легендарная авиационная группа "Русские витязи". В небе над островом Лангкави российские пилоты покажут элементы одиночного и группового сверхманеврирования на многофункциональных истребителях Су-30СМ.

На своем стенде А235 Рособоронэкспорт представляет более 300 образцов вооружения и военной техники, имеющих значительный экспортный потенциал в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом, в том числе новинки каталога компании: автоматы Калашникова АК-12, АК-15, бронетранспортер БТ-3Ф, военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э), корабельный зенитный ракетно-артиллерийский комплекс "Панцирь-МЕ" и комплекс с беспилотными летательными аппаратами "Орион-Э".

В виде моделей компания выставляет на стенде самолет Су-35, военно-транспортный вертолет Ми-171Ш, боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52, транспортно-боевой вертолет Ми-35М, боевой вертолет Ми-28НЭ, фрегат "Гепард-3.9" и дизель-электрические подводные лодки проекта 636 и проекта 677Э "Амур-1650".

В экспозиции Рособоронэкспорта принимают участие представители ООО "СТЦ", АО "Судостроительная корпорация "Ак Барс" и АО "Зеленодольский завод имени А.М.Горького" с макетом малого ракетного корабля "Каракурт-Э", а также АО "Конструкторское бюро "Арсенал" имени М.В.Фрунзе" и ОАО "Машиностроительный завод "Арсенал" с макетами 130-мм корабельной одноорудийной артиллерийской установки А-192М и автоматической артиллерийской установки АК-176МА.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".

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Материал размещен правообладателем в открытом доступе
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Страны
Малайзия
Россия
США
Продукция
96К6 Панцирь-С1
А-192
АК-12
АК-176
АК-74 "Калашников"
Амур-1650
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