Российский беспилотник "Орион-Э" впервые покажут за рубежом на салоне LIMA 2019 в Малайзии

Также выставке представят программные и аппаратные разработки компании для беспилотной отрасли

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Группа "Кронштадт" впервые представит за рубежом российский беспилотный комплекс воздушной разведки (КВР) "Орион-Э". Премьера состоится на международной авиационной и морской выставке LIMA 2019 в Малайзии, которая пройдет с 26 по 30 марта, сообщили в пресс-службе "Кронштадта".

"Комплекс воздушной разведки (КВР) "Орион-Э" разработки и производства группы "Кронштадт" станет основой экспозиции компании на международной выставке авиационно-космической и военно-морской техники LIMA", - сообщили в пресс-службе компании.

Также на стенде группы "Кронштадт" будут представлены программные и аппаратные разработки компании для беспилотной отрасли. Ожидается и ряд встреч представителей Группы с официальными делегациями зарубежных стран и предприятий.

Разведывательный беспилотник "Орион-Э" - первый в России комплекс воздушной разведки с беспилотным летательным аппаратом большой продолжительности полета, соответствующий по международной классификации классу MALE (medium-altitude long-endurance - средневысотный, большой продолжительности полета). Задачи комплекса - воздушная разведка и патрулирование, определение координат наземных и надводных объектов, топографическая съемка местности.

Максимальная взлетная масса "Ориона-Э" составляет 1 т, максимальная масса полезной нагрузки - 200 кг. "Орион-Э" является первым беспилотником класса MALE, полностью разработанным в России и построенным из отечественных комплектующих. Продолжительность его полета составляет 24 часа.

Юбилейная 15-я международная выставка авиакосмической и морской техники LIMA-2019 проходит на острове Лангкави с 26 по 30 марта. Выставка проводится с 1991 года под патронажем министерства обороны Малайзии и при поддержке министерства транспорта и министерства международной торговли и промышленности Малайзии.