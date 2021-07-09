Дрон перелетный. Сможет ли ударный "Орион" завоевать мировой рынок?

Дмитрий Литовкин — о конкуренции на рынке дронов и российских перспективах

БПЛА “Орион” Источник изображения: © Ладислав Карпов/ТАСС

Международный аэрокосмический салон МАКС в подмосковном Жуковском в этом году может стать одним из самых богатых на авиановинки. Объединенная авиастроительная корпорация уже пообещала показать авиалайнер МС-21 с новыми отечественными двигателями ПД-14, намекает на возможность удивить и в области боевой авиации. А также планирует представить достижения в области диверсификации отрасли под выпуск продукции народного потребления.

Между тем одним из главных трендов выставки станут беспилотные летательные аппараты (БПЛА) - ожидается, что их будет не один десяток. При этом среди них есть свои лидеры - это дроны компании "Кронштадт" семейства "Орион". Машины массой от 1 до 5 т, способные сутками находиться в воздухе в полностью автоматическом режиме. Совсем недавно их планировали использовать как разведчиков, сегодня позиционируют еще и как ударные аппараты, способные составить конкуренцию турецким Bayraktar TB2.

Для России появление подобной техники - настоящий прорыв. До последнего времени в арсенале нашей армии не было ничего подобного. Причем этот факт отмечают не только отечественные, но и западные наблюдатели. Особо подчеркивая, что уже в этом году машины станут не просто серийными, но и начнут массово поставляться на экспорт. И речь идет об ударном варианте дрона, а не разведывательном, который предлагался иностранным покупателям и раньше.

Семейный подряд

Семейство дронов "Орион" создала частная компания "Кронштадт". В 2019 году она впервые показала свои разработки на аэрокосмическом салоне МАКС в подмосковном Жуковском. Тогда на поле были выставлены сразу несколько внешне практически одинаковых, но разных по целевой нагрузке летательных аппаратов. В пояснительных материалах к одному из них было сказано, что это беспилотник массой до 1 т, способный нести до 200 кг полезной нагрузки. Применять его планировали для воздушного мониторинга площадных и протяженных объектов: обширных лесных угодий, морской экономической зоны. Кроме него был представлен и пятитонный гигант с полезной нагрузкой 1 т.

Гендиректор компании Сергей Богатиков рассказывал тогда, что главное преимущество тяжелых беспилотных систем в возможности разместить на борту большое количество различной фото-, видео- и прочей электронной аппаратуры, позволяющей получать данные объективного контроля за большими территориями. Например, запустив дрон с Дальнего Востока на Запад, проследить, что происходит на трассе Северного морского пути. При этом особо подчеркивалось, что собирать и обрабатывать информацию машина будет самостоятельно, ретранслируя на наземный пункт управления уже обработанные данные.

Тогда же прозвучало и небезынтересное заявление, что летающего робота можно использовать для обнаружения лесных пожаров и их тушения. Разработчики даже показали специальную пожарную авиабомбу, с помощью которой можно было бы локализовать распространение огня. Уже тогда было понятно, что данная возможность скорее заинтересует военных, чем МЧС. Однако создатели "Ориона" старательно обходили тему "боевого" применения дрона.

БПЛА "Сириус" Источник изображения: © Ладислав Карпов/ТАСС

В прошлом году "Кронштадт" полностью сорвал покровы тайны над этим вопросом. На выставке-форуме "Армия-2020" компания фактически произвела сенсацию, показав линейку своих аппаратов с выложенными перед ними высокоточными авиационными ракетами и бомбами.

На аэродроме Кубинка тогда же был представлен БПЛА "Сириус" - следующая ступень развития проекта "Орион" с увеличенной до 2 т массой. Благодаря спутниковой навигации радиус применения этого аппарата ограничивался только запасом топлива. Робот имеет несколько точек подвески авиационных средств поражения и способен нести до 300 кг боевой нагрузки.

Еще одной рассекреченной разработкой стал ударный БПЛА "Гром". Это беспилотный штурмовик, способный применять авиационные средства поражения в условиях интенсивного боевого столкновения. Скорость и стелс-технология позволяют ему преодолеть противовоздушную оборону и нанести удар по наземным и надводным укрепленным и бронированным целям. Беспилотник "Гром" применяется в качестве ведомого в передовом эшелоне смешанных пилотируемо-беспилотных ударных авиационных групп, что позволит сохранить жизни пилотов при преодолении зоны ПВО. Этот БПЛА может быть вооружен ракетами класса "воздух - земля" и корректируемыми авиабомбами калибром от 100 до 500 кг.

БПЛА "Гелиос-РЛД" Источник изображения: © Ладислав Карпов/ТАСС

Есть в арсенале "Кронштадта" еще один БПЛА - "Гелиос-РЛД". Беспилотник взлетной массой 4 т и c размахом крыльев 30 м предназначен для долговременного (до 30 часов) барражирования на высотах свыше 10 тыс. м. Он в состоянии поднять до тонны нагрузки. Аппарат оснащен бортовым радиолокатором, расположенным в нижней части фюзеляжа. Несколько таких БПЛА способны сформировать сплошное радиолокационное поле в Арктической зоне, а также осуществлять разведку и наносить авиаудары.

Первым зарубежным выставочным мероприятием, на котором был продемонстрирован экспортный вариант дрона, стала Международная выставка авиакосмической и морской техники LIMA 2019 в Малайзии. Прошло несколько успешных презентаций перед иностранными делегациями, и аппарат вызвал большой интерес.

Также зарубежный показ состоялся и на выставке вооружений IDEX 2021, прошедшей в феврале в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты). Была продемонстрирована модель БПЛА "Орион-Э", способная применять широкую гамму средств поражения.

​​​​​​​В погоне за лидером

Тем не менее в области создания больших оперативно-тактических беспилотников мы сегодня догоняющая сторона. Можно не вспоминать про американцев с их MQ-1 Predator, выполняющих "деликатные" миссии по уничтожению террористов по всему миру, забыть про израильтян, но не замечать турок уже просто невозможно. Недавние события в Ливии, Сирии и на Кавказе показали, что с помощью дронов можно серьезно изменить характер ведения боевых действий. Символом этого технологического прорыва стало массовое применение беспилотников типа TAI Anka и Bayraktar TB2.

Тут надо отметить, что не только использование самих дронов, но и массовость этого процесса стала тем самым незаурядным событием, заставившим взглянуть на беспилотную технику по-новому. Ведь впервые на театре военных действий их применили массово. По данным турецких военных, осуществлялось до трех групповых вылетов в день. С помощью легких бомб MAM-C Smart Micro Munition с лазерным наведением, а также 22-килограммовых MAM-L, снаряженных мощной бронебойной кумулятивной, осколочно-фугасной или термобарической боевыми частями, они без особого труда находили и уничтожали цели на земле. По словам министра обороны Турции Хулуси Акара, благодаря им в Сирии за одну ночь турецкая армия смогла обстрелять более 200 целей, уничтожив пять вертолетов, 23 танка, 23 артиллерийских орудия, зенитные ракетные комплексы "Бук" и "Панцирь". Кроме того, были уничтожены более 300 солдат противника.

В сухом остатке - небывалый спрос на турецкие изделия на мировом оружейном рынке. Bayraktar TB2 купила Польша и Украина. В очередь выстроился еще ряд стран, которые имеют серьезные военно-воздушные силы, но рассчитывают за счет роботов еще выше поднять свои возможности по ведению воздушной разведки, а самое главное - нанесению дистанционных ударов по противнику с неба.

Впрочем, благодаря разработкам "Кронштадта" можно говорить, что мы готовы идти на обгон. Очевидно, что "Орион" также уже прошел крещение Сирией. О целях и задачах, возложенных на дрон, российское Минобороны не сообщало. Однако майская страница календаря военного ведомства на 2021 год раскрыла интригу - на нем Минобороны в первые официально представило фото беспилотника "Орион" в "песчаной ливрее", характерной для техники, используемой в пустынной местности, но самое главное - в ударном варианте: с подвешенными под роботом авиабомбами.

БПЛА "Гелиос-РЛД" Источник изображения: © Ладислав Карпов/ТАСС

Специалисты тут же сделали вывод, что на снимке показан БПЛА, созданный в процессе опытно-конструкторской работы "Иноходец". Под этим именем изделие АО "Кронштадт" проходило по документам военного ведомства как "разведывательно-ударный" комплекс среднего класса. Судя по фото, на "Орион" прикреплены несколько корректируемых авиабомб КАБ-20. Такие боеприпасы имеют массу 21 кг, осколочно-фугасную боевую часть 7 кг, оснащены спутниковыми или лазерными системами самонаведения и предназначены для высокоточного поражения легкобронированной техники и живой силы противника.

Ниша рынка

В беседе со мной Сергей Богатиков рассказал, что "вместе с Минобороны буквально с нуля создает новую отрасль".

"На сегодняшний день мы построили уже целую линейку крупных разведывательно-ударных БПЛА. Возьмем "Орион", он уже почти пять лет в небе. Это же сотни полетов и тысячи часов в воздухе. На подходе "Сириус". Как в любом деле, самое сложное - это первый шаг. В нашем случае самым сложным было сделать первый беспилотник, остальные мы сделаем быстро, основываясь на уже существующих собственных разработках и унифицированной системе наземного управления. В ближайшее время в наших планах - расширить производство и налаживать сервисное обслуживание. В целом компания в ближайшие три года должна вырасти в три раза и стать предприятием полного цикла", - отметил гендиректор "Кронштадта".

В 2021 году предприятие поставит Минобороны семь комплексов с ударными беспилотниками "Орион".

На этом фоне выход беспилотного "Ориона" на внешний рынок - событие знаковое. Создание беспилотной техники - один из главных трендов Минобороны России. Выставка-форум "Армия" из года в год демонстрирует все большее количество морских, сухопутных и воздушных роботов, предлагаемых разработчиками и промышленностью военным. Спектр таких машин поистине огромен и, кажется, уже способен полностью закрыть потребность армии в роботах, исключив участие человека в боевых действиях. Однако рассчитывать только на то, что местное Минобороны сможет купить все эти изделия, не приходится. А для развития нужен капитал.

Это очень хорошо демонстрируют турки со своим Bayraktar - показали его боевое применение, выдали статистику по пораженным целям, выставили машину на продажу; тут же вложились в создание более эффективной техники - нового беспилотника Akinci. Так что даже при общих технических и боевых показателях конкурировать с Турцией придется серьезно. Например, расширяя возможности "Ориона" не только в плане выполнения тех или иных миссий, но и в возможностях применения им более широкого спектра вооружений.

На том же форуме "Армия-2020" дрон засветился с авиационной малогабаритной управляемой ракетой Х-50, управляемой планирующей авиационной бомбой УПАБ-50 с боевой частью РСЗО "Град" и корректируемой малогабаритной авиационной бомбой КАБ-50 также с боевой частью РСЗО "Град". При этом КАБ-50 была представлена в трех вариантах с различными типами систем наведения: лазерной, телевизионной и тепловизорной. Возможно, это поможет АО "Кронштадт" занять достойное место в ряду мировых производителей беспилотной техники.