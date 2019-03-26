Индонезийские рыбаки поймали китайский подводный беспилотник

Рыбаки острова Бинтан в Индонезии выловили в Южно-Китайском море подводный аппарат, позже идентифицированный как беспилотник-глайдер Haiyi-7000, принадлежащий ВМС Китая.

Двухметровый аппарат с небольшими крыльями был доставлен на берег и передан индонезийской полиции, пишет dambiev.

Автономный глубоководный дрон Haiyi-7000 разработан Шеньянским институтом автоматизации для ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Задача аппарата - исследование дна и мониторинг заданных районов на предмет проникновения подводных лодок противника. За месяц глайдер, используя попутные течения способен пройти до тысячи километров.

Во время испытания в 2017 году подводный беспилотник погрузился в Марианскую впадину до отметки 6329 метров, установив мировой рекорд. В августе того же года НОАК запустила в Южно-Китайское море на опытное дежурство 12 аппаратов. Возможно, пойманный у берегов Бинтана дрон "отбился от стаи".

Антон Валагин