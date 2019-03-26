Войти
26.03.2019
Российская газета

Индонезийские рыбаки поймали китайский подводный беспилотник

482
0
+1
Источник изображения: rg.ru

Рыбаки острова Бинтан в Индонезии выловили в Южно-Китайском море подводный аппарат, позже идентифицированный как беспилотник-глайдер Haiyi-7000, принадлежащий ВМС Китая.

Двухметровый аппарат с небольшими крыльями был доставлен на берег и передан индонезийской полиции, пишет dambiev.

Автономный глубоководный дрон Haiyi-7000 разработан Шеньянским институтом автоматизации для ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Задача аппарата - исследование дна и мониторинг заданных районов на предмет проникновения подводных лодок противника. За месяц глайдер, используя попутные течения способен пройти до тысячи километров.

Во время испытания в 2017 году подводный беспилотник погрузился в  Марианскую впадину до отметки 6329 метров, установив мировой рекорд. В августе того же года НОАК запустила в Южно-Китайское море на опытное дежурство 12 аппаратов. Возможно, пойманный у берегов Бинтана дрон "отбился от стаи".


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
Китай
Проекты
БПЛА
Похожие новости
07.02.2018
Индонезия и Турция совместно разработают БЛА класса MALE
24.02.2014
Российская авиатехника на Singapore Airshow 2014
23.10.2013
В мире вырос спрос на оружие из Китая
09.04.2012
Пентагон усилен новым континентом
07.03.2012
При продаже новейших вооружений Китаю России необходимо учитывать накопленный КНР опыт по копированию ВиВТ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.03 15:09
  • 2
Rustavi 2 (Грузия): Грузия станет членом альянса
  • 26.03 15:03
  • 36
Вчерашние союзники: Польша не позвала Россию вспомнить о войне
  • 26.03 15:02
  • 3
Haqqin (Азербайджан): Россия не та, мир не тот, времена не те
  • 26.03 14:56
  • 4
Патрушев отмечает позитивный для России эффект от западных санкций
  • 26.03 14:38
  • 1
Большие противолодочные корабли ТОФ применили торпеды
  • 26.03 14:35
  • 8
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 26.03 14:33
  • 43
Эксперт предложил перевооружить подлодки типа "Акула" с баллистических ракет на крылатые
  • 26.03 14:32
  • 2
Патронная гонка: кто выберет лучший боеприпас для стрелкового оружия
  • 26.03 14:04
  • 12
Помпео объяснил, в чём разница между Крымом и Голанскими высотами
  • 26.03 14:00
  • 3
Российский суперкомпьютер создали за рекордные сроки
  • 26.03 13:59
  • 21
Плюсы и минусы танкового биатлона
  • 26.03 12:55
  • 1
Российские фрегаты проекта 11356 сравнили с норвежскими Fridtjof Nansen
  • 26.03 12:51
  • 1
Испытания летающего карабина показали на видео
  • 26.03 12:49
  • 67
Почти пятое поколение: зачем Египту понадобились Су-35
  • 26.03 12:44
  • 1
Производство самолетов Ил-76 идет с опозданием