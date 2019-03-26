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26.03.2019
ЦАМТО

Корпорация "Иркут" представляет свою продукцию на международной выставке LIMA 2019

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Учебно-боевой самолет Як-130 ВВС Мьянмы (бортовой номер "1805")
Учебно-боевой самолет Як-130 ВВС Мьянмы (бортовой номер "1805").
Источник изображения: www.facebook.com

ЦАМТО, 25 марта. ПАО "Корпорация "Иркут" (в составе ПАО "ОАК") примет участие в работе авиационно-космической и военно-морской выставки LIMA 2019, которая пройдет с 26 по 30 марта на острове Лангкави, Малайзия.

Свои возможности в летной программе выставки продемонстрируют самолеты производства Корпорации "Иркут".

Авиационная группа высшего пилотажа "Русские Витязи" выступит с эффектной программой на сверхманевренных истребителях Су-30СМ.

Летчики-испытатели ОАО "ОКБ им. А.С.Яковлева" выполнят на учебно-боевом самолете Як-130 демонстрационные полеты, включающие фигуры высшего пилотажа. Самолеты Як-130 пользуются повышенным спросом в Южно-Азиатском регионе и состоят на вооружении ВВС Бангладеш, Мьянмы и Лаоса.

Зрелищную пилотажную программу на истребителях Су-30МКМ продемонстрируют летчики Королевских ВВС Малайзии.

На стенде ОАК будут представлены модели самолетов Корпорации "Иркут": новый пассажирский лайнер МС-21-300, многоцелевой истребитель Су-30СМЭ, учебно-боевой самолет Як-130 и самолет первоначального обучения Як-152.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "Корпорация "Иркут".

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Материал размещен правообладателем в открытом доступе
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