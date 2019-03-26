Рогозин: на летных испытаниях ракеты "Союз-5" будет запускаться один многоразовый корабль

Испытания ракеты с новым пилотируемым кораблем начнутся в 2022 году

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. В ходе четырех запланированных пусков в рамках летных испытаний ракеты "Союз-5" будет летать один и тот же многоразовый корабль "Федерация". Об этом сообщил журналистам гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Он напомнил, что испытания ракеты "Союз-5" с новым пилотируемым кораблем начнутся в 2022 году. "В 2022, 2023, 2024, 2025 годах <...> все эти миссии будет один и тот же корабль летать", - сказал Рогозин.

Ракету среднего класса "Союз-5" разрабатывает Ракетно- космическая корпорация "Энергия", Роскосмос ранее утвердил ее эскизный проект. "Союз-5" сможет использоваться для выведения пилотируемого корабля "Федерация" на низкую околоземную орбиту, завершить создание ракеты планируется к 2021 году. В ходе летных испытаний новой ракеты планируется провести четыре пуска в 2022 - 2025 годах.

Новый пилотируемый корабль "Федерация" разрабатывают в ракетно-космической корпорации "Энергия". Численность экипажа "Федерации" составит до четырех человек. В режиме автономного полета корабль сможет находиться до 30 суток, а в составе орбитальной станции - до года. Планируется, что основным назначением корабля станут полеты к Луне и в дальний космос.