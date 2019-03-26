Рогозин: более 90 млрд рублей было потрачено за все время на строительство Восточного

Гендиректор Роскосмоса уточнил, что космодром построен, но "не может быть принят в эксплуатацию, потому что не хватает финансовой отчетности"

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Более 90 млрд рублей было вложено в строительство космодрома Восточный в Амурской области за все время. Об этом сообщил журналистам гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Было потрачено (на строительство Восточного) 91,9 млрд рублей, сумма необработанных авансов - 25,2 млрд, то есть то, на что бумаг нет", - сказал Рогозин. Он добавил, что расчетная стоимость строительства второго стартового стола под ракету "Ангара" составляет 39 млрд рублей.

Как отметил глава Роскосмоса, утверждения о том, что на данный момент построено 25% космодрома не соответствуют действительности. "Космодром построен. Просто он не может быть принят в эксплуатацию, потому что не хватает финансовой отчетности", - добавил руководитель корпорации. "Когда мы говорим что из 19 объектов первой очереди завершено и принято в эксплуатацию пять, то эти пять - это самые крупные объекты. Это стартовый стол (под ракеты "Союз-2" - прим. ТАСС), техкомпелкс, а остальные 14 объектов - это небольшие и второстепенные объекты, котлован, например, небольшой для слива. По некоторым из них нет просто отчетной документации, а некоторые действительно брошены Спецстроем, и по ним идут судебные разбирательства с целью вернуть деньги и достроить", - пояснил Рогозин.

Космодром Восточный - первый российский гражданский космодром. В апреле 2016 года с него был произведен первый успешный пуск с выводом на орбиту трех спутников. Восточный обеспечит полный доступ России в космическое пространство и уменьшит зависимость от расположенного в Казахстане Байконура.