Войти
26.03.2019
ТАСС

Рогозин: более 90 млрд рублей было потрачено за все время на строительство Восточного

461
0
0
Космодром Восточный в Амурской области
Космодром Восточный в Амурской области.
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Агеенко

Гендиректор Роскосмоса уточнил, что космодром построен, но "не может быть принят в эксплуатацию, потому что не хватает финансовой отчетности"

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Более 90 млрд рублей было вложено в строительство космодрома Восточный в Амурской области за все время. Об этом сообщил журналистам гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Было потрачено (на строительство Восточного) 91,9 млрд рублей, сумма необработанных авансов - 25,2 млрд, то есть то, на что бумаг нет", - сказал Рогозин. Он добавил, что расчетная стоимость строительства второго стартового стола под ракету "Ангара" составляет 39 млрд рублей.

Как отметил глава Роскосмоса, утверждения о том, что на данный момент построено 25% космодрома не соответствуют действительности. "Космодром построен. Просто он не может быть принят в эксплуатацию, потому что не хватает финансовой отчетности", - добавил руководитель корпорации. "Когда мы говорим что из 19 объектов первой очереди завершено и принято в эксплуатацию пять, то эти пять - это самые крупные объекты. Это стартовый стол (под ракеты "Союз-2" - прим. ТАСС), техкомпелкс, а остальные 14 объектов - это небольшие и второстепенные объекты, котлован, например, небольшой для слива. По некоторым из них нет просто отчетной документации, а некоторые действительно брошены Спецстроем, и по ним идут судебные разбирательства с целью вернуть деньги и достроить", - пояснил Рогозин.

Космодром Восточный - первый российский гражданский космодром. В апреле 2016 года с него был произведен первый успешный пуск с выводом на орбиту трех спутников. Восточный обеспечит полный доступ России в космическое пространство и уменьшит зависимость от расположенного в Казахстане Байконура.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
Продукция
Ангара
Компании
Роскосмос
Спецстрой России
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур
Восточный Космодром
Союз-2 РН
Похожие новости
27.04.2016
Космодром Восточный: от идеи к старту
26.04.2016
Он сказал: "Построили!"
28.11.2013
Космодрому "Восточный" подбирают комиссара
26.09.2012
Второй «Байконур». Россия строит космодром на Дальнем Востоке
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.03 15:09
  • 2
Rustavi 2 (Грузия): Грузия станет членом альянса
  • 26.03 15:03
  • 36
Вчерашние союзники: Польша не позвала Россию вспомнить о войне
  • 26.03 15:02
  • 3
Haqqin (Азербайджан): Россия не та, мир не тот, времена не те
  • 26.03 14:56
  • 4
Патрушев отмечает позитивный для России эффект от западных санкций
  • 26.03 14:38
  • 1
Большие противолодочные корабли ТОФ применили торпеды
  • 26.03 14:35
  • 8
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 26.03 14:33
  • 43
Эксперт предложил перевооружить подлодки типа "Акула" с баллистических ракет на крылатые
  • 26.03 14:32
  • 2
Патронная гонка: кто выберет лучший боеприпас для стрелкового оружия
  • 26.03 14:04
  • 12
Помпео объяснил, в чём разница между Крымом и Голанскими высотами
  • 26.03 14:00
  • 3
Российский суперкомпьютер создали за рекордные сроки
  • 26.03 13:59
  • 21
Плюсы и минусы танкового биатлона
  • 26.03 12:55
  • 1
Российские фрегаты проекта 11356 сравнили с норвежскими Fridtjof Nansen
  • 26.03 12:51
  • 1
Испытания летающего карабина показали на видео
  • 26.03 12:49
  • 67
Почти пятое поколение: зачем Египту понадобились Су-35
  • 26.03 12:44
  • 1
Производство самолетов Ил-76 идет с опозданием