Малайзия и ряд азиатских стран заинтересованы в покупке учебно-боевых Як-130 - Мантуров

Главнокомандующий вооружёнными силами Мьянмы старшй генерал Мин Аун Хлайн на торжествах в честь 70-летия мбянманской (бирманской) военной авиации и на церемонии ввода в состав ВВС Мьянмы первых шести полученных из России учебно-боевых самолетов Як-130, а также четырех транспортно-пассажирских самолетов, приобретенных на вторичном рынке (двух Fokker 70 и двух ATR 42-320). Мейтхила, 15.12.2017.

Обсуждается возможность дальнейшего сотрудничества с Мьянмой. Россия готова расширять возможности Як-130 под пожелания заказчиков

Москва. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Малайзия и еще ряд азиатских стран проявляют интерес к покупке российских учебно-боевых самолетов Як-130, сообщил в интервью "Интерфаксу" глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Ряд стран региона, в частности Малайзия, проявляют интерес к приобретению легкой учебно-боевой машины, и наш Як-130 идеально подходит для этих целей", - заявил Д.Мантуров, напомнив, что на вооружении ВВС Малайзии уже есть российские истребители Су-30МКМ и МиГ-29.

Он отметил, что на открывающейся во вторник малайзийской выставке LIMA-2019 будет организована презентация Як-130 для потенциальных заказчиков Юго-Восточной Азии, а натурный образец самолета примет участие в летной программе.

"Россия предлагает Як-130 не только Малайзии, но и другим азиатским странам. Мы готовы расширять возможности этих самолетов в соответствии с пожеланиями заказчиков. Як-130 - это конкурентоспособная машина, имеющая хорошие перспективы на мировом рынке", - подчеркнул глава Минпромторга.

Отвечая на вопрос, обсуждаются ли с Мьянмой новые контракты на Як-130, министр сказал: "Мьянма является одним из давних покупателей российских вооружений и военной техники. Возможность дальнейшего сотрудничества обсуждается".

Як-130 (корпорация "Иркут") предназначен для обучения и боевой подготовки летчиков, а также применения по воздушным и наземным целям. Он позволяет обучать пилотов для боевых самолетов поколений "4+" и "5". Впервые Як-130 поднялся в воздух в 1996 году. В 2002 году он был выбран основным самолетом для подготовки летчиков ВВС России.

15 января в департаменте информации Минобороны РФ сообщили, что Лаос получил от России четыре Як-130 в рамках контракта, подписанного в 2017 году. По данным газеты "Коммерсант", Россия поставит Лаосу 10 таких самолетов общей стоимостью $300 млн.

Ранее российские Як-130 уже приобрели Алжир, Бангладеш, Белоруссия, Мьянма. Также сообщалось об интересе к Як-130 со стороны Узбекистана.