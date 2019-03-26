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26.03.2019
Деловая газета "Взгляд"

Американские СМИ оценили российский Су-35С

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Источник изображения: MOD Russia/Global Look Press

Российские истребители Су-35С поколения "4++" перебросили на авиабазу Хмеймим сравнительно поздно, однако они сумели хорошо себя зарекомендовать и отлично проявили себя в нанесении ударов по позициям боевиков, пишет американский журнал National Interest.

Авторы статьи отмечают, что истребитель играл важную сдерживающую роль во время обострения российско-турецких отношений, передает РИА "Новости".

National Interest называет Су-35С одним из наиболее передовых российских военных самолетов, развернутых в Сирии. В статье говорится, что истребитель изначально считали временным решением и связующим звеном между Су-27 и Су-57, однако он так хорошо проявил себя, что теперь может считаться альтернативой своему более дорогому наследнику.

В то же время, по оценке NI, со стратегической точки зрения Су-57 представляет более надежную основу для развития Воздушно-космических сил России. Авторы публикации считают, что именно он будет служить флагманом российской авиации в ближайшие десятилетия.

Су-35С – многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения "4++". Впервые поднялся в воздух в 2008 году, на вооружение поступил в феврале 2014 года.

В конце прошлого года в Сети появилось видео авиашоу пилотажной группы "Соколы России", в ходе которого в небе над аэродромом Центральная Угловая под Владивостоком разыграли воздушный бой с участием истребителей Су-35С.

Президент России Владимир Путин ранее говорил, что российский многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 является лучшим военным самолетом в мире.

Мировая премьера Су-57 состоится в Париже на авиасалоне в июне 2019 года.


Ольга Никитина

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Истребитель 5 поколения
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