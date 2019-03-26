Российские самолеты прибыли в Венесуэлу в рамках продолжающегося военного сотрудничества - агентство

Вашингтон. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Два военно-транспортных самолета прибыли из России в Каракас в эти выходные в рамках продолжающегося военного сотрудничества между двумя странами, сообщает Associated Press со ссылкой на венесуэльского чиновника.

По его словам, российские военные чиновники приехали в Венесуэлу, чтобы обсудить техническое обслуживание вооруженных сил страны и обучение военных, а также стратегические вопросы.

Ранее СМИ сообщили о прибытии в Венесуэлу двух военно-транспортных самолетов Ан-124 и Ил-62 с 99 российскими военнослужащими на борту во главе с высокопоставленным генералом.

Также сообщалось, что самолеты доставили 35 тонн груза.