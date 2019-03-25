Версия следствия: пожар на 47-м арсенале боеприпасов ВСУ был устроен, чтобы скрыть следы воровства

Причина взрывов снарядов и последующего пожара на военных складах под Ичней в октябре 2018 года не установлена. Размеры нанесенного ущерба выяснить не представляется возможным. Такой вердикт вынесла военная прокуратура Черниговского гарнизона 18 марта 2019 года. Очень странное заявление. А как же учет? Сколько взорвалось и сгорело, а сколько осталось? Задачка для первоклассника. А может никто и не заинтересован в том, чтобы определить количество уничтоженных боеприпасов? Так, по-крайней мере, рассуждают жители 10 населенных пунктов и города Ичня, жизням которых во время взрывов угрожала не мнимая, а настоящая опасность. Медицинская помощь была оказана более чем 60 жителям, около 80 домов было сожжено или повреждено. В округе на длительный период был отключен газ, в радиусе 30 км было закрыто воздушное пространство и остановлено движение транспорта. С пожаром и взрывами боролись почти три недели. И как итог – такой странный вывод прокуратуры о причинах пожара и последствиях!

Жителям Украины к таким происшествиям не привыкать. 21 февраля 2019 года случился очередной пожар. На этот раз «отличился» 47-й арсенал ВСУ, находящийся в районе ж/д станции Цвитоха в Хмельницкой области. Известно, что этот арсенал был создан еще в конце 40-х годов прошлого столетия, и до ЧП там хранилось более 70 тыс. тонн различных боеприпасов, как 2-ой категории, так и 4-ой категории, подлежащих утилизации. Все хранилища переполнены, имеется много открытых, необорудованных площадок с ракетами и снарядами.

Пожар начался именно на такой необорудованной площадке. Дым и огонь увидел солдат Н.Тарасюк, случайно проходивший мимо. Он и поднял тревогу. Надо отметить, что первая пожарная команда приехала очень оперативно, всего через несколько минут. В ее состав входили солдаты С.Лисовенко, Н.Мартынюк и В.Шаповал. Они и потушили возгорание и не допустили большой беды как на арсенале под г. Ичня.

А потом началось расследование. Подключилась военная контразведка и СБУ. Что же выяснили? Загорелись находившиеся под открытым небом деревянные ящики со 125-мм боеприпасами к гладкоствольным танковым пушкам Д-81. У нескольких, находившихся в очаге пожара боеприпасов, почти прогорели корпуса, т.е. шанс на их взрыв и детонацию был наивысшим.

Следствие на данном этапе пришло к единому мнению – диверсия. Акция, по мнению комиссии, проводилась для повышения социальной напряженности в стране в преддверии выборов президента Украины, а также с целью укрывательства расхищения боеприпасов. Также в выводах комиссии содержится информация о причастности к поджогу работников арсенала, т.к. пропускной режим на объекте очень серьезный, и камеры наблюдения гарантированно подтвердили факт отсутствия в районе складов посторонних лиц. Кстати, о камерах наблюдения. В день, когда случился пожар, на территории арсенала произошло кратковременное отключение видеонаблюдения, связанное с отключением сервера от электросети. Вероятно, это произошло для того, чтобы скрыть следы преступления. А провести столь многоступенчатую операцию могли только специалисты, хорошо знающие техническую инфраструктуру объекта.

По заявлениям сотрудников арсенала, в течение нескольких месяцев перед происшествием с площадок в район железнодорожной станции массово вывозили боеприпасы. При этом ход отгрузки снарядов 2-ой категории контролировали неизвестные гражданские лица, а сам процесс значительно отличался от варианта, когда боеприпасы отгружаются в адрес воинских частей ВСУ. Источник в минобороны Украины подтвердил, что во второй половине 2018 года состоялась крупная сделка по продаже иностранному покупателю крупной партии боеприпасов. Организатором продажи с украинской стороны был скандально известный «Укроборонпром». Очень хотелось бы узнать, сколько боеприпасов было использовано для продажи, сколько за это было уплачено, и какая прибыль от сделки была получена государством. Но этого общественность никогда не узнает, т.к. сделки такого уровня почти всегда тайные. Да еще и репутация «Укроборонпрома» наталкивает только на один вопрос: не заметались ли следы очередного масштабного воровства крупным поджогом? Если это так, то и это преступление не будет никогда раскрыто. И где-нибудь через полгода военная прокуратура, на этот раз Хмельницкой области также заявит, что причина пожара не установлена, виновники не найдены и масштаб ущерба неизвестен.

P.S. Хорошо, хоть на этот раз местные жители не пострадали, за что большое спасибо солдатам пожарной команды, которые рискуя жизнью выполнили свой долг.

Валерий Гончар (ИАП «Содружество») специально для «Военно-политического обозрения»