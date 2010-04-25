Скандальная история закупок бронеавтомобиля "Варта" на Украине

Украинский журналист Александр Дубинский на своем веб-сайте dubinsky.pro опубликовал материал "Золотая броня Пашинского. История о том, как завод главы парламентского комитета по обороне армии недоброневики поставляет", изобличающий поставку для силовых структур и министерства обороны Украины небезызвестных бронеавтомобилей "Варта", осуществляемую компанией "Украинская бронетехника" (бывшая "Укрглавпак", до того занимавшаяся производством и торговлей пластмассовой тарой).

Передача трех серийных бронеавтомобилей "Варта" производства компании "Украинская бронетехника" (из числа 40 машин, сданных в 2017 году) 4-му батальону 49-го отдельного полка охраны общественного порядка Национальной гвардии Украины. Измаил (Одесская область), 13.02.2018 (с) bessarabiainform.com

Скандал с закупками в армию бронетранспортёров в десятки раз дороже их реальной стоимости [имеется в виду история с закупкой через Польшу БМП-1АК] Пашинским и Гладковским не отражает всю степень гнилости системы оборонного заказа. Мне прислали интересную подборку фактов о проекте бронемашины "Варта", которую для армии и силовых структур строит завод Пашинского и Винника.

Бронеавтомобиль "Варта" родился в 2015 году на предприятии "Укрглавпак", созданном в начале 2000-х Ириной Пинчук.

Всё это время фирма специализировалась на производстве тары из пластмассы и оптовой торговле ею, но в июне 2015 сменила профиль и занялась бронетехникой. При этом название компании было сменено на "Украинская бронетехника".

Уставной капитал фирмы составил 11 800 грн., общее количество работников - 30 человек (таковым оно остается и по сей день).

Владельцем фирмы стал Юрий Стасько, а директором был назначен Александр Кузьма.

Оба молодые люди (меньше 30 лет), при этом они уже пересекались между собой в медицинском бизнесе, в качестве совладельцев компании "Глобалмед", работавшем на рынке фармацевтических изделий. Оба являются руководителями лишь номинально, по факту же руководителем является Николай Кузьма (дядя А. Кузьмы). Месторасположение фирмы зарегистрировано по адресу: ул. Довженко, 18, где размещалась одна из фирм Н. Кузьмы "Укрмед Дентал".

Николай Кузьма - выходец из медицинского бизнеса, которым он занимается давно и имеет в нём неоднозначную репутацию.

Весной 2015 года Николай Кузьма становится помощником (на общественных началах) у главы парламентского комитета по национальной безопасности Сергея Пашинского как советник по военной технике. В "Украинской бронетехнике" он стал позиционировать себя "главным идеологом" и "консультантом".

Хронология закупок

2015

Несмотря на полное отсутствие опыта в разработке бронетехники, бронеавтомобиль "Варта" "Украинская бронетехника" разработала менее чем за полгода (для сравнения - разработка "Дозора" длилась с 2007-го года).

Автомобиль был презентован публике 7 декабря 2015-го.

От "Украинской бронетехники" машину представлял Николай Кузьма, а вот директор А. Кузьма и владелец Ю. Стасько на презентации не присутствовали.

Автомобилю было выдана положительная оценка, при этом было подчеркнуто, что за счет выбора дешевого шасси (МАЗ-5434) "Варта" будет стоить существенно дешевле аналогов и её цена составит примерно 5 млн. (как показали дальнейшие контракты на закупку, в реальности цена составила более 7 млн. грн.)

Презентованный автомобиль не был взят на опытную эксплуатацию, а сразу же был закуплен в количестве 10 штук для нужд подразделения КОРД.

Турчинов озвучил, что решение о закупке более крупных партий будет принимать после использования первых машин в АТО, но Аваков сразу заявил о намерении оформить госгарантию на закупку 100 штук.

На конец 2015 оставались неиспользованными 500 млн. грн., что как раз хватало на 100 автомобилей (если бы их цена действительно составила 5 млн. гривен).

По итогу, госгарантия на эти 100 автомобилей все же не была оформлена.

2016

Поставка 10 автомобилей для КОРДа была сорвана - она должна была произойти в мае 2016 г., но автомобили были поставлены заказчику не в мае, а только в сентябре, все были отбракованы и отданы на доработку.

Проблемы обнаружились не только в качестве сборки "Варты", но и в несовершенстве её конструкции как таковой.

В январе 2016 г. Национальная гвардия взяла опытный экземпляр "Варты" на пробные испытания. Результат испытаний был неудовлетворительным - были отмечены такие существенные недостатки, как:

- незабронирован отсек двигателя

- раскачивание бронекорпуса даже при поворотах на малых скоростях

- нехарактерный хруст при включении переднего моста

Кроме того, по ходу испытаний машина показала низкую надежность и постоянно ломалась (в частности, изначально испытания должны были проходить на полигоне в с. Старе, куда "Варта" вообще не доехала из-за поломки коробки передач, после чего испытания были перенесены на полигон в с. Новые Петровцы).

По результатам испытаний была составлена Докладная Записка, в которой был сделаны следующие выводы:

- автомобиль не соответствует Техническому заданию

- при сравнении с другими отечественными бронеавтомобилями уступает им по всем показателям.

Несмотря на этот вердикт, Национальная гвардия всё равно заключила контракт на 40 машин (со стоимостью 7,15 млн. грн. за машину)., причем со 100% авансом (на таких условиях не заключаются контракты больше ни с одним другим производителем).

По условиям этого контракта на 40 шт., первая партия в 10 автомобилей должна была быть поставлена до конца декабря 2016. Это также не было выполнено - на 31.12.2016 ни одна машина из 10 не была поставлена.

Параллельно этим процессам, "Варта" была включена в ГосОборонЗаказ и в декабре 2016 г. получила государственный контракт на 10 машин уже для Министерства обороны Украины (с ценой 6,66 млн. грн. за ед.) с поставкой в течение 2017 г.

Таким образом, по состоянию на конец 2016 г. ситуация была следующая: "Украинская бронетехника" имела контракты уже на 60 машин, из которых не было сдано ни одной (10 всё же сданных, были возвращены на доработку), а предоставленный на испытания опытный образец был признан конструктивно неудачным и требующим существенной доработки (вплоть до замены базового шасси)

Несмотря на это, никаких штрафных санкций не последовало, а 29 декабря 2016 г. "Украинская бронетехника" попала в узкий список из всего 6-ти предприятий, которым в декабре 2016 г. выделяется государственная гарантия №13010-05, направленная на повышение обороноспособности страны (единственная из частных производителей, все остальные 5 предприятий из этого списка - государственные заводы УкрОборонпрома).

"Украинская бронетехника" получила по этой гарантии 272,9 млн. грн. Т.е. предприятию с 30-ю работниками на балансе было выделено 9,1 млн. на человека.

Для сравнения - "Львовский бронетанковый завод" (775 работников) получил 461 млн. (0,59 млн. на человека), "Житомирский бронетанковый завод" (850 работников) - 611 млн. (0,72 млн. на человека).

В связи с тем, что госгарантия - это "дорогие деньги" для государства, так как являются кредитом, выданным под 19% годовых сроком на 3 года, в реальности, таким образом, 272,9 млн. грн. для государства превращаются в 428,5 млн. грн.

2017

Под эту гарантию в феврале 2017 г. Министерство внутренних дел подписывает с ними новый контракт на 39 автомобилей для Нацгвардии (третий по счету).

Тем временем первый контракт с Нацгвардией на 40 машин выполнялся с серьезными проблемами - в установленный срок - декабрь 2016 г. машины к заказчику не попали. В апреле 2017 г. Национальная гвардия получила 1 машину из планируемой к отдаче партии на опытную эксплуатацию.

За время этой эксплуатации машина наездила 3000 км. и полностью подтвердила первоначальные негативные впечатления. В итоговом Акте о результатах опытной эксплуатации было описано:

- 17 несоответствий Техническому Заданию.

- 36 зарегистрированных поломок

- 21 рекомендация к изменению конструкции автомобиля

Всего 74 замечания.

При этом часть замечаний были более чем серьезные и касались жизненно важных показателей:

- отсутствие бронезащиты отсека двигателя

- отсутствие противоосколочной защиты

- отсутствие блокировки дифференциала переднего моста

- мощность двигателя меньше, чем требуется по Техническому заданию

Два последних недостатка (отсутствие блокировки дифференциала и недостаточная мощность двигателя) являются неустранимыми, т.е. обусловлены неправильностью самой конструкции автомобиля. Свою роль здесь сыграла фундаментальная ошибка в выборе базового шасси - белорусского МАЗ-5434, машины, разработанной в 1959 г., разработанной как лесовоз. Также этот недостаток не только технический, но и политический, т.к. МАЗ-5434 комплектуется российским двигателем ЯМЗ-236 производства Ярославского Моторного Завода.

Таким образом "Варта" опять получила крайне негативную техническую оценку, но уже в мае 2017 г. заказанные 40 машин были сданы Национальной гвардии.

Поскольку за месяц устранить выявленные во время опытной эксплуатации недостатки не представлялось возможным (особенно если помнить, что 2 из них вообще неустранимы без замены базового шасси), все машины были сданы с теми же техническими недостатками, что имела машина, проходившая опытную эксплуатацию. В реальности полученные машины были непригодны к эксплуатации в текущем своем виде и требовали долгой и кропотливой доработки, т.е. считать этот контракт выполненным можно только условно.

В это время журналисты программы "СтопКоррупции" попытались сделать репортаж о том, как производятся автомобили "Варта", но натолкнулись на явное нежелание съемки со стороны "Украинской бронетехники". Когда же журналистам передачи всё-таки удалось-таки попасть на производственную площадку, их выгнали оттуда с применением силы.

Контракт на 10 машин для МинОбороны по ГОЗ не был выполнен вообще - в срок так ничего из этого не было поставлено, уже в сентябре 2017 г. было подписано допсоглашение и срок был продолжен до мая 2018 г.

2018

Несмотря на всё вышеперечисленно, "Варта" была включена в ГосОборонЗаказ на 2018 год на 49 машин.

Таким образом, по состоянию на начало 2018 г., "Украинская бронетехника" уже получила суммарно заказов на 99 машин (почти 700 млн. грн. бюджетных денег) + планируется к закупке ещё 49 машин. = всего 148 бронеавтомобилей или более 1 млрд. грн.

Из профинансированных 99 автомобилей заказчик (государство) формально получил лишь половину - 50 машин, по факту - только 10 машин, при этом это машины спецподразделения КОРД, которое в боевых действиях не принимает участие и менее всего (по сравнению с НацГвардией и Вооруженными Силами) нуждается в броневиках.

Положение дел у других производителей

Для сравнения - ситуация с другими украинскими производителя легкой бронетехники.

1) "Львовский бронетанковый завод" (775 работников, существует с 1944 г.) - за все время получил заказ только на 10 бронеавтомобилей "Дозор". При этом "Дозоры" постоянно обсуждаются в прессе в крайне негативном ключе.

2) "КрАЗ" (3269 работников, существует с 1958 г.) - не получала заказов на свои бронеавтомобили "Шрек" и "Фиона" вообще, при этом постоянно упоминается в прессе в негативном ключе за поставку ещё в 2014 г. бронеавтомобилей "Кугуар" и "Спартан"

3) НПО "Практика" (250 работников, существует с 1993 года) - в 2017 г. заказано менее 20 бронеавтомобилей "Козак", при этом компания постоянно проходит разнообразные проверки всех возможных проверяющих органов.

4) "Корпорация Богдан" (1953 работника, существует с 2005 г.) - не получала заказов на свои бронеавтомобили "Барс" вообще, получила лишь заказ на простые и дешевые небронированные санитарные автомобили на базе пикапов, при этом по поводу данного контракта в прессе был устроен дикий скандал с привлечением общественности и комиссии из волонтеров.

5) "Завод Кузница на Рыбальском"/бывший "Ленинская Кузница" (1020 работников, существует с 1862 г.) - с 2016 г. не получала заказов на свои бронеавтомобили "Тритон" вообще, при этом 4 броневика "Тритона", которые были поставлены ещё в 2015 г. Погранслужбе, попали в ноябре 2017 под расследование Национального антикоррупционного бюро с очень активным обсуждением этого факта в прессе.

Александр Дубинский

Видеорепортаж:

Комментарий bmpd. Описываемая ситуация с закупками для силовых структур и министерства обороны Украины загадочного по обстоятельствам появления на свет бронеавтомобиля "Варта" наглядно демонстрирует хаос, бесплановость, волюнтаризм в сочетании с очевидной коррпупцией и лоббизмом, процветающие в военно-технической и закупочной политике на Украине. Как уже отмечалось, происхождение бронеавтомобиля "Варта" тщательно скрывается (как можно судить, он был разработан за пределами Украины), а его производство на "Украинской бронетехнике", судя по видеорепортажу, носит полукустарный характер. Производство и закупка малосерийной разнотипной полукустарной техники, не прошедшей каких-либо серьезных испытаний и доводки, остается бичом украинской оборонно-промышленной системы и свидетельством общего нынешнего низкого уровня украинской оборонной промышленности.