В США назвали истребитель Су-35С "слишком успешной" машиной

Российский истребитель Су-35С – прекрасная машина, она настолько хороша, что может сравниться с новейшим Су-57, полагает американский эксперт Марк Эпископос.

Источник изображения: Минобороны РФ

В своей статье для The National Interest Эпископос напоминает, что Су-35С прибыл в Сирию в 2016 году, где отлично справился с возложенной на него миссией, заключавшейся в прикрытии российских бомбардировщиков при нанесении ударов по объектам террористов.

При этом он отмечает, что у истребителей Су-35С были "малоинтенсивные боевые задачи", поскольку непосредственных угроз воздушному пространству (после сбитого истребителем ВВС Турции российского бомбардировщика Су-24) больше не было.

Автор подчеркивает, что Су-35С является одним из самых совершенных самолетов, который был основой ВКС до завершения разработки истребителя 5 поколения Су-57.

В качестве глубокой модернизации легендарного советского истребителя Су-27, Су-35С может похвастаться обновленной бортовой электроникой, новой более легкой рамой и возможностью трехмерной векторной тяги, а также значительно расширенным арсеналом вооружений

– говорится в статье.

В частности, по его словам, к таким вооружениям относятся ракеты класса "воздух-воздух" Р-77, которые вполне могут конкурировать с американскими AIM-120 АМРААМ.

Версия Су-35С настолько успешна, что по универсальности и производительности вряд ли уступает своему приемнику Су-57, отмечает эксперт.

По его мнению, российское военное руководство рассматривает С-57 как долгосрочную инвестицию, которая приведет к полной замене старых самолетов лишь через десятилетия. И в этот период времени Су-35С продолжит занимать ведущие позиции в российской военной авиации.

Напомним, в прошлом году журнал назвал Су-35С головной болью и ночным кошмаром американских ВВС.