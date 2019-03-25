Военный парад в Пакистане

Оригинал взят у коллеги dambiev в Многоцелевые ударные вертолеты Ми-35М на военном параде в Пакистане

Многоцелевой ударный вертолет Ми-35М на военном параде в честь Дня Пакистана. 23 марта 2019 года.

23 марта 2019 года в Исламабаде прошел традиционный военный парад в честь 79-го празднования Дня Пакистана.

День Пакистана, отмечаемый ежегодно 23 марта, - один из главных праздников Исламской Республики Пакистан, который отмечается в связи с принятием в Лахоре в 1940 году резолюции, положившей начало движению за образование государства Пакистан.

В этом году почетным гостем парада стал премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад. В параде приняли участие около 4000 военных, в том числе военнослужащие из Азербайджана, Брунея, Бахрейна, Саудовской Аравии и Шри-Ланки.

Впервые в воздушной части парада приняли участие многоцелевые ударные вертолеты Ми-35М производства АО "Росвертол".

Контракт на поставку Пакистану четырех боевых вертолетов Ми-35М был заключен АО "Рособоронэкспорт" в августе 2015 года. Все четыре вертолета Ми-35М производства АО "Роствертол" были доставлены в Пакистан еще в 2017 году. Сообщалось, что в настоящее время пакистанская сторона ведет предконтрактные переговоры о закупке еще пяти вертолетов Ми-35М, а всего выражает намерение приобрести 20 таких вертолетов..