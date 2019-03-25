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25.03.2019
Военно-промышленный курьер

Грузинская делегация с удивлением обнаружила "родные" дроны в небе Южной Осетии

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Источник изображения: vpk-news.ru

Пять беспилотников одновременно пересекли границу Южной Осетии со стороны Грузии и долетели до города Квайса, заявил журналистам глава югоосетинской делегации Егор Кочиев по завершении официальной части встречи в рамках Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ).

"Один из дронов двадцать минут провисел над городом Квайса и после улетел в сторону грузинского населенного пункта Ири. Этот факт очень удивил участников встречи - грузинской делегации. Приблизительно беспилотные летательные аппараты находились на территории Южной Осетии около часа", - рассказал Е.Кочиев.

Практически на каждой встрече в последнее время югоосетинская сторона постоянно поднимает вопросы нарушения воздушного пространства Южной Осетии. И то, что на сей раз грузинские беспилотники совершили вояж до города Квайса, удивило и представителей СМИ Грузии, которые резко сменили тематику вопросов и перевели разговор в сторону нарушителей границы, передает с места событий корреспондент "Интерфакса".

По словам Е.Кочиева, статистические данные касательно нарушителей границы всегда расходятся с грузинской стороной. "На сей раз, по информации Южной Осетии было задержано 8 человек за нарушение государственной границы", - сказал Е.Кочиев.

Югоосетинская сторона в очередной раз подняла на встрече вопрос о проводимых в Грузии учениях НАТО.

"Мы выразили озабоченность и заявили, что в случае каких-то провокационных действий, Южная Осетия обратится к своему могущественному союзнику - Российской Федерации, и с его помощью мы сможем отстоять те завоевания, которые у нас есть", - заявил глава делегации.

Следующая встреча в формате МПРИ пройдет 16 мая.

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БПЛА
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