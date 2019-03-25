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25.03.2019
ТАСС

Орбиту МКС подняли на 1,2 км перед запуском корабля "Прогресс МС-11"

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МКС
МКС.
Источник изображения: © flickr.com, NASA APPEL Knowledge Services

Старт грузового транспортного корабля запланирован на 4 апреля

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Специалисты российского Центра управления полетами (ЦУП) провели маневр по увеличению на 1,2 км средней высоты орбиты полета Международной космической станции (МКС). Операция была выполнена с помощью двигателей пристыкованного к МКС грузового корабля "Прогресс МС-10", сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе ЦНИИмаш, в ведении которого находится ЦУП.

"Двигатели грузового корабля "Прогресс МС-10" проработали расчетное время. В результате маневра средняя высота орбиты полета станции была увеличена на 1,2 км и составила 409,35 км", - сказали в институте.

Операция была проведена для формирования баллистических условий для полета российского грузового транспортного корабля "Прогресс МС-11". Его старт запланирован на 4 апреля 2019 года с космодрома Байконур. Предыдущая коррекция орбиты полета станции проводилась 26 февраля 2019 года. Тогда средняя высота полета МКС выросла на 1,6 км.

Сейчас на борту МКС находятся шесть членов экипажа - космонавты Роскосмоса Олег Кононенко и Алексей Овчинин, астронавты NASA Энн Макклейн, Ник Хейг и Кристина Кох, а также астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Канада
Россия
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NASA
Роскосмос
ЦНИИмаш
Проекты
Байконур
МКС
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