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18.01.2019
ТАСС

Орбиту МКС 18 января "поднимут" на 1,8 км

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Международная космическая станция
Международная космическая станция.
Источник изображения: © NASA

Операция будет выполнена с помощью двигателей пристыкованного к станции грузового корабля "Прогресс МС-10"

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Специалисты российского Центра управления полетами (ЦУП) 18 января проведут маневр по увеличению на 1,8 км средней высоты орбиты полета Международной космической станции (МКС). Операция будет выполнена с помощью двигателей пристыкованного к ней грузового корабля "Прогресс МС-10", сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе ЦНИИмаш, в ведении которого находится ЦУП.

"Маневр по увеличению средней высоты орбиты полета МКС запланирован на 18 января, в 21:01 мск. Двигатели грузового корабля "Прогресс МС-10" должны проработать 500 секунд (более восьми минут). В результате маневра средняя высота орбиты полета станции будет увеличена на 1,8 км и составит 407,3 км", - сказали в институте.

По данным ЦНИИмаш, операция будет проведена для формирования баллистических условий для полета российского пилотируемого корабля "Союз МС-12". Его старт запланирован на 1 марта 2019 года с космодрома Байконур. На этом корабле к МКС отправятся космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин, а также астронавты NASA Ник Хейг и Кристина Кох. Овчинин и Хейг должны были прибыть на станцию еще в октябре 2018 года, однако они не долетели до МКС из-за аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ" 11 октября.

Предыдущая коррекция орбиты полета станции проводилась 27 декабря 2018 года. Тогда средняя высота полета МКС увеличилась на 1,15 км - до 405,7 км.

17.01.2019
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
NASA
Роскосмос
ЦНИИмаш
Проекты
Байконур
МКС
Прогресс ТГК
Союз ПКК
Союз РН
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