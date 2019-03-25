Бомбы на борту? Бомбардировщики США подлетели к России

У границ России пролетели три ядерных бомбардировщика США

За последние сутки к границам России подлетали пять военных американских самолетов. Около Калининградской области кружили три стратегических бомбардировщика Boeing B-52H. По словам экспертов, самолеты отрабатывали учебную задачу по нанесению удара по целям на территории РФ. Побережье Крыма изучали два самолета-разведчика Пентагона - Boeing RC-135V и Boeing P-8A Poseidon, вылетевшие с военных баз на Крите и в Италии.

К российской государственной границе вблизи Калининградской области в пятницу 22 марта подлетали три американских стратегических бомбардировщика Boeing B-52H Stratofortress, способных нести ядерные крылатые ракеты большой дальности и авиабомбы, передает "Интерфакс" со ссылкой на западные мониторинговые авиаресурсы.

Военные самолеты вылетели с авиабазы Фэрфорд в Великобритании, следовали над территориями Нидерландов и Германии, а затем с разницей в несколько часов входили международное воздушное пространство над Балтийским морем. Затем они легли на курс вдоль польского побережья в направлении Калининградской области.

Приблизительно в 160-170 км от морской границы Калининградской области американские бомбардировщики поменяли курс на северо-восток, продолжая полет над международными водами Балтийского моря. Затем - облетев вокруг шведского острова Готланд - они направились обратно на базу в Англии.

По словам экспертов, американские бомбардировщики отрабатывали учебную задачу по нанесению удара по целям на территории Калининградской области. В тот же день около южных границ России были замечены два американских самолета-разведчика, передает РИА "Новости" со ссылкой на данные мониторингового ресурса PlaneRadar.

Boeing RC-135V ВВС США в 10.00 (по мск) поднялся с базы Суда Бэй на острове Крит и взял курс на Черное море. В 10.50 борт пролетал над территорией Болгарии. Ориентировочно в 14.00 он начал разведывательную операцию над Черным морем, между крымским и турецким побережьями. Параллельно

западнее Крыма над Черным морем кружил еще один американский самолет-разведчик - Boeing P-8A Poseidon, который прилетал сюда с итальянской базы Сигонелла.

Двумя днями ранее российская авиация была поднята в воздух для сопровождения бомбардировщика B-52H Stratofortress над нейтральными водами Балтийского моря, передает НСН.

"Российскими средствами контроля воздушного пространства воздушная цель была обнаружена на значительном удалении от государственной границы Российской Федерации и взята на сопровождение", - говорилось в комментарии Минобороны РФ.

Для идентификации и непосредственного сопровождения воздушного судна в воздух была поднята пара истребителей Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне.

"После того как стратегический бомбардировщик B-52H изменил траекторию полета в сторону от государственной границы РФ, российские истребители вернулись на аэродром базирования", - добавило российское военное ведомство.

В свете произошедшего первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин заявил, что в случае нарушения американскими бомбардировщиками госграниц России, их необходимо молча сбивать, передает НСН.

"Реакция России должна заключаться в минимальном количестве слов и максимальном количестве действий. Просто молча, без разговоров сбивать их самолеты, если они нарушают воздушное пространство.

Они перебрасывают бомбардировщики на территорию, приграничную с РФ, делают нам какие-то знаки, сигналы. Сбивать самолеты надо, которые нарушают государственные границы или воздушное пространство России",

- сказал депутат.

Стоит отметить, что пользователи Сети остроумно отреагировали на инцидент, оставив комментарии под видео на Youtube-канале российского военного ведомства.

"Заблудился "доставщик демократии"; "Прощупывают нашу реакцию и притупляют бдительность"; "Этот геморройный самолет, в свое время растерял атомные бомбы у Испании", - гласят отзывы зрителей.

После этого представитель Пентагона Эрик Пэхон заявил, что американский бомбардировщик B-52 выполнял "рутинную" операцию в международном воздушном пространстве во время встречи с российскими истребителями Су-27. Он подчеркнул, что во время операции над Балтикой у самолета произошла "рутинная" встреча с Су-27.

"Пилоты использовали радиолокационные маяки и действовали в соответствии с международным правом. Российский самолет не отгонял B-52, как было заявлено", - сказал представитель американского оборонного ведомства, добавив, что борт ВВС США успешно завершил операцию.

В целом за проешдшую неделю Пентагон перебросил в Еропу с авиабазы "Бэрксдейл" в Луизиане шесть бомбардировщиков B-52H Stratofortress. В это же время председатель объединенного комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд на заседании в сенате заявил, что США не должны отказываться от "права" нанести ядерный удар первыми, поскольку такая возможность дезориентирует противника.

Регулярное появление американских бомбардировщиков у границ РФ создает дополнительную напряженность, заявил в свете происходящего пресс-секретарь президента России Р”РјРёС‚СЂРёР№ РџРµСЃРєРѕРІ.

"Безусловно, подобные действия Соединенных Штатов не ведут к укреплению атмосферы безопасности и стабильности в том регионе, который прилегает непосредственно к границам Российской Федерации", - отметил представитель Кремля, выразив сожаление в связи с подобными действиями Вашингтона.

Чуть ранее президент России Владимир Путин провел в Кремле оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности, в ходе которого, обсуждалась, в частности, возросшая интенсивность военно-разведывательной деятельности иностранных государств вблизи российских границ.

Военный эксперт Юрий Котенок пояснил, что полеты американских самолетов над Балтикой направлены на сбор важной информации, передает ФАН. Аналитик отметил, что Пентагон пытается "вскрыть" системы противовоздушной обороны России.

"Американцы пытаются выяснить расположение российских систем ПВО и их возможности. При этом российские военные демонстрируют высокий профессионализм, не позволяя американцам получить информацию о боевых построениях военной техники на границе", - добавил специалист.

Рафаэль Фахрутдинов