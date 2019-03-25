Армейские ветераны из 27 стран призвали свои правительства объединить усилия в борьбе с терроризмом

Москва. 23 марта. ИНТЕРФАКС - Международный консультативный комитет организаций офицеров запаса и резерва (МКК) обратился к главам государств и правительств представляемых ими стран с призывом не допустить эскалации военной напряженности в мире, сообщил "Интерфаксу" в субботу президент МКК Александр Каньшин.

"Такое обращение прозвучало на международной конференции "Агрессия НАТО 20 лет спустя" - "Глобальный мир и благосостояние против конфликтов и бедности", которая проходит сегодня в Белграде", - сказал А.Каньшин.

При этом он отметил, что "радикализм и экстремизм стали опаснейшими угрозами, вызовами миру и стабильности всем государствам".

"Нельзя допустить сползания международной напряженности до точки "невозврата". Не существует альтернативы борьбе с терроризмом без объединенных коллективных усилий всего мирового сообщества", - сказал А. Каньшин.