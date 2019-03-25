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25.03.2019
Интерфакс-АВН

Армейские ветераны из 27 стран призвали свои правительства объединить усилия в борьбе с терроризмом

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Александр Каньшин. Источник: pressria.ru.

Москва. 23 марта. ИНТЕРФАКС - Международный консультативный комитет организаций офицеров запаса и резерва (МКК) обратился к главам государств и правительств представляемых ими стран с призывом не допустить эскалации военной напряженности в мире, сообщил "Интерфаксу" в субботу президент МКК Александр Каньшин.

"Такое обращение прозвучало на международной конференции "Агрессия НАТО 20 лет спустя" - "Глобальный мир и благосостояние против конфликтов и бедности", которая проходит сегодня в Белграде", - сказал А.Каньшин.

При этом он отметил, что "радикализм и экстремизм стали опаснейшими угрозами, вызовами миру и стабильности всем государствам".

"Нельзя допустить сползания международной напряженности до точки "невозврата". Не существует альтернативы борьбе с терроризмом без объединенных коллективных усилий всего мирового сообщества", - сказал А. Каньшин.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Проекты
NATO
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