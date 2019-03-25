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25.03.2019
Военное обозрение

Французы испытали новый ПТРК в "экстремальных" условиях - минус 15 по Цельсию

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Европейский консорциум MBDA сообщил, что в начале 2019 года DGA (Французское агентство по закупкам) и вооруженные силы республики провели испытания сухопутной версии противотанковой ракеты пятого поколения MMP (Missile moyenne porte — "ракета средней дальности") на суше в условиях экстремального, по французским меркам, холода.

Источник изображения: MBDA

Тестирование прошло на полигоне в Видселе (Швеция), расположенном поблизости от полярного круга. Испытания нового ПТУР MMP завершилась успехом.

Все три сценария стрельбы, характерные для оперативного использования ММП на большом расстоянии, были успешно завершены. В каждом случае ракета успешно поражала свою цель, подтверждая, в частности, бесперебойную работу алгоритмов обработки изображения системы в типичных зимних и приполярных условиях. Это французская трактовка.

Первый запуск был выполнен в режиме LOBL (Lock On Before Launch – "захват" цели до запуска). Работая в нем, головка самонаведения ПТУР осуществляет "захват" отраженного лазерного излучения перед запуском. Сценарий включал себя нанесение удара по транспортному средству, движущемуся со скоростью 70 км/ч.

Во время второго запуска была атакована цель в пещере. Атака осуществлялась по низкой траектории в режиме LOBL.

Третий сценарий, в котором использовался режим Beyond Line of Sight (BLOS – загоризонтная цель), был выполнен с использованием GPS-координат, передаваемых системой FELIN (т.н. комплект "солдата будущего"). В ходе испытания был применен принцип "выстрелил — нашел цель в полете, скорректировал — забыл", в ходе которого ракета была перенаправлена в башню невидимого с позиции запуска танка. Мишень была успешно поражена ударом в верхнюю часть башни.

Данные испытания дополняют техническую и операционную оценку системы, проводимую французской армией и DGA с момента начала поставок в конце 2017 года, в частности после боевых действий в жарком (африканском) климате Джибути в августе прошлого года.

Находясь на вооружении французской армии с 2018 года, ММП, по оценкам французской армии, на сегодняшний день является единственным пехотным ПТУР 5-го поколения в мире, использующимся в оперативной деятельности.

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  • В новости упоминаются
Страны
Джибути
Франция
Швеция
Компании
Leonardo
MBDA
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