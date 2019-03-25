Астронавты NASA вышли в космос с борта МКС для замены аккумуляторов

Американские астронавты в пятницу, 22 марта, вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для замены старых никель-водородных аккумуляторов на новые более мощные литий-ионные аккумуляторы. Трансляция работы астронавтов ведется на сайте NASA.

Астронавты Энн Макклейн и Ник Хейг отправились за пределы станции из американского шлюза Quest в 15:05 мск. Это первый выход членов экипажа МКС в открытый космос в 2019 году.

В ходе 6,5-часового выхода в космос астронавты должны установить адаптерные блоки и подключить к ним три новых аккумулятора на одном из сегментов фермы МКС, к которой крепится пара солнечных панелей.

Ранее, 15 марта, пилотируемый корабль "Союз МС-12" с новым экипажем, в который входят космонавт "Роскосмоса" Алексей Овчинин и астронавты NASA Ник Хейг и Кристина Кох, пристыковался в автоматическом режиме к российскому модулю МКС.