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25.03.2019
Известия.ru

Астронавты NASA вышли в космос с борта МКС для замены аккумуляторов

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Источник изображения: Фото: NASA

Американские астронавты в пятницу, 22 марта, вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для замены старых никель-водородных аккумуляторов на новые более мощные литий-ионные аккумуляторы. Трансляция работы астронавтов ведется на сайте NASA.

Астронавты Энн Макклейн и Ник Хейг отправились за пределы станции из американского шлюза Quest в 15:05 мск. Это первый выход членов экипажа МКС в открытый космос в 2019 году.

В ходе 6,5-часового выхода в космос астронавты должны установить адаптерные блоки и подключить к ним три новых аккумулятора на одном из сегментов фермы МКС, к которой крепится пара солнечных панелей.

Ранее, 15 марта, пилотируемый корабль "Союз МС-12" с новым экипажем, в который входят космонавт "Роскосмоса" Алексей Овчинин и астронавты NASA Ник Хейг и Кристина Кох, пристыковался в автоматическом режиме к российскому модулю МКС.

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