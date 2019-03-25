"Ночной суперохотник" - супермен Сирии

На основании боевого опыта, полученного в Сирии, Минобороны РФ дало задание разработчикам модернизировать вертолеты Ми-28Н "Ночной охотник", а в перспективе создать новую боевую машину, которая должна превосходить предыдущую.

С поставленной задачей холдинг "Вертолеты России" успешно справился. В результате силовое ведомство приняло решение о начале испытаний нового вертолета "Ми-28НМ", который назван "Ночной суперохотник".

Опытный экземпляр воздушной машины уже доставлен на авиабазу Хмеймим в Сирии. Она должна пройти все циклы испытаний в сложных погодных условиях, включая пылевые бури.

Ми-28НМ значительно превосходит своего предшественника Ми-28Н, так как модернизирован с учетом замечаний пилотов на основе полученного ими боевого опыта. Вертолет оборудован новыми двигателями, системой управления и радиоэлектронным комплексом противодействия комплексам ПВО.

Кроме того, летчики получили шлемы, в которые встроены системы целеуказания и индикации с функцией дополненной реальности. Данное устройство проецирует на его защитный козырек всю необходимую пилоту информацию: карту, разведданные, сведения о состоянии машины.

В боевых условиях российским испытателям предстоит проверить работу системы управления и вооружения Ми-28НМ, новейший радиолокационный комплекс, а также виртуальные шлемы в условиях высоких температур и песчаных бурь.

В настоящее время Ми-28НМ прошел все необходимые государственные испытания и полностью готов к поставкам в войска. Между холдингом "Вертолеты России" и МО РФ согласованы цены на "Ночной суперохотник", поэтому уже в апреле первые партии вертолетов начнут передавать военным.