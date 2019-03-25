Войти
25.03.2019
Военно-промышленный курьер

"Ночной суперохотник" - супермен Сирии

532
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

На основании боевого опыта, полученного в Сирии, Минобороны РФ дало задание разработчикам модернизировать вертолеты Ми-28Н "Ночной охотник", а в перспективе создать новую боевую машину, которая должна превосходить предыдущую.

С поставленной задачей холдинг "Вертолеты России" успешно справился. В результате силовое ведомство приняло решение о начале испытаний нового вертолета "Ми-28НМ", который назван "Ночной суперохотник".

Опытный экземпляр воздушной машины уже доставлен на авиабазу Хмеймим в Сирии. Она должна пройти все циклы испытаний в сложных погодных условиях, включая пылевые бури.

Ми-28НМ значительно превосходит своего предшественника Ми-28Н, так как модернизирован с учетом замечаний пилотов на основе полученного ими боевого опыта. Вертолет оборудован новыми двигателями, системой управления и радиоэлектронным комплексом противодействия комплексам ПВО. 

Кроме того, летчики получили шлемы, в которые встроены системы целеуказания и индикации с функцией дополненной реальности. Данное устройство проецирует на его защитный козырек всю необходимую пилоту информацию: карту, разведданные, сведения о состоянии машины.

В боевых условиях российским испытателям предстоит проверить работу системы управления и вооружения Ми-28НМ, новейший радиолокационный комплекс, а также виртуальные шлемы в условиях высоких температур и песчаных бурь.

В настоящее время Ми-28НМ прошел все необходимые государственные испытания и полностью готов к поставкам в войска. Между холдингом "Вертолеты России" и МО РФ согласованы цены на "Ночной суперохотник", поэтому уже в апреле первые партии вертолетов начнут передавать военным.

 

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
Ми-28Н
Компании
Вертолеты России
Минoбороны РФ
Похожие новости
22.01.2018
Глобальный неядерный удар Москве уже не угрожает
13.11.2017
Ударный "Опустошитель": как создавался "Ночной охотник"
20.10.2017
Первая партия Ми-28УБ будет поставлена Минобороны РФ в ноябре
12.07.2016
Крушение Ми-35: версии
06.10.2011
Работай крыльями!
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.03 14:34
  • 25
Вчерашние союзники: Польша не позвала Россию вспомнить о войне
  • 25.03 14:11
  • 54
Почти пятое поколение: зачем Египту понадобились Су-35
  • 25.03 14:07
  • 2
Новое хищение: ФСБ пришла с обысками на предприятия Липецка
  • 25.03 13:58
  • 2
Руководитель липецкого предприятия, где прошли обыски в связи с нарушениями при выполнении гособоронзаказа, был саентологом - ТВ
  • 25.03 13:39
  • 5
Плюсы и минусы танкового биатлона
  • 25.03 13:34
  • 1
Новейший транспортник передадут ВКС России через неделю
  • 25.03 13:24
  • 1
Россия снова завалила проект Ил-112В
  • 25.03 13:03
  • 5
Gazeta (Польша): Путин ищет очередной Крым, ему нужен успех, чтобы замаскировать слабость России
  • 25.03 12:59
  • 32
Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль
  • 25.03 12:47
  • 2
Моряки бьются с Росгвардией за право на важнейший для себя символ
  • 25.03 12:33
  • 1
ВМС США планируют списать шесть крупнейших боевых кораблей
  • 25.03 12:30
  • 1
Макрон приветствовал разгром последнего оплота ИГ в Сирии
  • 25.03 12:26
  • 2
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 25.03 12:26
  • 1
Неубедительно: МИД ответил на заявление США о разгроме ИГ
  • 25.03 11:52
  • 3
Американские истребители получат шанс в бою с Су-57